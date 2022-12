Partidos de hoy 5 de diciembre en el Mundial de Qatar: Japón y Corea no quieren despertar de su sueño ante el último finalista y la pentacampeona

El pujante fútbol asiático amenaza a dos selecciones veteranas y solventes como Brasil y Croacia. La pentacampeona, pendiente de la evolución física de Neymar, se juega su pase a cuartos de final ante una Corea del Sur (20.00 horas), que logró clasificarse para las rondas finales en un desenlace de infarto ante Portugal. La finalista del último Mundial, por su parte, tendrá que superar el fútbol imprevisible de Japón (16.00 horas), selección que ya sorprendió a España en la fase de grupos.

El partido entre Japón y España ha sido uno de los cinco partidos memorables de esta primera fase del Mundial, pero los Samuráis Azules son conscientes de que están ante una oportunidad única de seguir haciendo historia. Les espera ahora una Croacia, actual subcampeona del Mundo, pero con muchos menos mimbres que en años anteriores.

Los ajedrezados no han desplegado su mejor juego en la fase de grupos, pero siguen teniendo en el madridista Modric, una garantía a la hora de manejar los partidos, y más en fases decisivas como ésta y ante rivales rápidos y verticales como Japón.

🔎 | FOCUSLuka Modrić pulled the strings at the heart of Croatia's midfield:👌 67 touches🔑 1 key pass🔭 7/7 accurate long balls👟 43/52 accurate passes⚔️ 6/9 duels won🦵 4 tackles📈 7.6 Sofascore rating37 years young. 🇭🇷🌟#CROBEL #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yHFByQqRIi