La olímpica Paula Ruiz recobra sensaciones en el Club Náutico de Sevilla tras su parón después de Tokio

La nadadora olímpica malagueña Paula Ruiz ha vuelto a la piscina en el Club Náutico de Sevilla después de un parón en sus entrenamientos después de competir en la modalidad de aguas abiertas en los Juegos de Tokio 2020 y antes de emprender una aventura en el extranjero el próximo septiembre.

Paula Ruiz, de 23 años, es varias veces campeona de España de larga distancia tras haber logrado una corona europea cuando era infantil y dos mundiales en categoría júnior, y tras su paso por Tokio, donde quedó decimosexta, hizo un paréntesis el pasado diciembre que ahora ha roto para volver a recuperar su mejor nivel en las piscinas del club sevillano y en el Guadalquivir.

Tras parar a finales del pasado año, la deportista del CN INACUA recibió la llamada de un entrenador extranjero que le comentó que la quería "para su grupo internacional y retomar las competiciones", tras lo que habló con el director técnico del Náutico de Sevilla, Emilio García, al que conocía de otra etapa anterior y al que le dijo que le gustaría entrenarse con él, desveló en declaraciones al club sevillano.

"El objetivo es volver a ponerme en forma, en el nivel que estaba cuando fui a los Juegos Olímpicos, volver a sentirme contenta y feliz con el trabajo, a sentirme a gusto, a estar orgullosa de lo que hago, contenta de entrenarme fuerte y de cansarme, estar feliz por competir, recuperar esas sensaciones que había perdido hace mucho y volver a sentirme yo misma en el agua", comentó Paula Ruiz.

Sobre las razones de su elección, dijo que conocía al grupo de Emilio García "de años atrás y había estado muy a gusto con ellos" porque le gustaban sus entrenamientos "y había estado muy bien físicamente", además de que le venía "muy bien ese ambiente" con gente que la quiere y aprecia.

"Emi me dijo qué necesitaba, lo habló con el Club Náutico para ver la forma en que yo pudiera entrenarme, y aquí estoy desde entonces. Me hizo un gran favor y estaré eternamente agradecida", afirmó la malagueña, quien aún no sabe el tiempo que seguirá en Sevilla antes de emigrar.

"La verdad es que no tengo una fecha, no lo tengo estimado todavía. De momento sigo aquí en Sevilla, aunque mi intención es irme para la temporada que viene, en septiembre, estar fuera de España, para lo que ya me he puesto en contacto con algunos entrenadores y tengo varias posibilidades que estoy todavía barajando para decidirme", comentó entre otros asuntos.