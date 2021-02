Pellegrini se posiciona contra la Superliga europea

En el mundo del fútbol se sigue hablando de la posibilidad de una nueva Superliga Europea, que sustituiría a la actual Liga de Campeones, y que iría en detrimento de los campeonatos nacionales. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se ha postulado en contra de esta posibilidad, después de que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hablase anoche incluso de un nuevo formado para la Liga.

"Lo de otra Liga no he tenido tiempo de mirarlo, pero pienso como técnico que las ligas nacionales son intocables e importantes en todos los países. No creo que pueda cambiarse a una Superliga, en la Champions están los estadios repletos. No sé si hay otro proyecto mejor que ése para dar otra opinión", ha indicado el preparador verdiblanco.

Mientras tanto, Rubiales aseguró anoche que confía en que el proyecto de la Superliga que defienden algunos clubes "no salga al margen de la UEFA y la FIFA" y planteó la conveniencia de que las ligas disminuyan las jornadas.

"Tenemos 38 jornadas. O disminuyen los equipos o cambias el formato. Las Ligas tienen que ayudar disminuyendo las jornadas", dijo en declaraciones al programa El Larguero de la Cadena Ser, en el que apuntó opciones para cambiar el sistema como jugar "33 jornadas, más de dos Clásicos, campos neutrales...".