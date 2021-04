Pensando en lo que pudo ser y no será

Mañana es Sábado Santo y no hay periódico, pero sí fútbol. Y no cualquier cosa ni un partido más de los muchísimos que brinda el calendario. Un calendario que la pandemia ha convertido en demoníaco por obra de ese bichito cabrón que nos está haciendo polvo. Es un partido grande el de este sábado en la Cartuja aunque el título que se pone en juego tiene mucho de carácter retroactivo, una anormalidad más de estos tiempos.

Se trata de una final de Copa del Rey que, por cierto, presidirá el Monarca con absoluta tranquilidad, sin la hostilidad que hubiera sufrido con el campo lleno. Pero esta tranquilidad que proporcionan las gradas vacías se acompaña con el contrapunto de lo que hubiera significado para la economía local esa gran riada de vascos tirando la casa por la ventana en un fin de semana histórico. Otro canto triste por lo que pudo ser y no va a ser en este Sábado Santo tan insólito.

Athletic Club-Real Sociedad de Fútbol en el cartel, el gran derbi de los vascos dilucidando un título que debió disputarse hace un año. El que fuese Rey de Copas hasta que el Barça irrumpió en la fiesta contra su rival más cercano y ya se sabe que la cercanía encona las rivalidades. Cuando se debía haber celebrado, la Real superaba a los leones, pero desde que Marcelino ocupa el banquillo local de San Mamés, las diferencias se han atenuado y no puede hablarse de un claro favorito.

En la Liga va por delante la Real, pero eso apenas dice algo. Es complicado habitualmente decidirse por uno en cualquier final y en ésta no puede ser de otra manera. Y como ambos contendientes nos cogen a trasmano, pues que gane el mejor y que, de una vez, la Copa de 2020 tenga propietario. Dicho lo cual no cabe otra que pensar en lo que hubiera sido este Sábado Santo en Sevilla con la Soledad en la calle y los vascos dirimiendo supremacía en la Cartuja. El no va más.