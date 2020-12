Pier Luigi Cherubino comunicó su renuncia al cargo de entrenador del Betis Féminas, por lo que deja de ser técnico de la primera plantilla femenina verdiblanca. El técnico llegó al conjunto femenino hace un año con el equipo en una comprometida situación clasificatoria. Fue capaz de cambiar el rumbo en los ocho partidos que dirigió, en los que sumó tres victorias, tres empates y sólo dos derrotas, sacando al equipo de la zona de descenso antes de la interrupción de la competición por la pandemia. Esta temporada los números no han acompañado al técnico, que, tras la última derrota en Barcelona ante el Espanyol, decidió poner fin a su etapa como entrenador del Betis Féminas.

"Ha llegado el momento de dar un paso a un lado. De renunciar a lo que era mi sueño en beneficio del club, el Betis, por el que vivo y sueño. No os imagináis el sentimiento de pena que tengo por no haber conseguido que este proyecto terminara donde se merece. Cuando cogí el equipo el año pasado conseguimos remontar con trabajo, pasión e ilusión. Ahora no sirven las excusas ni los paños calientes", escribió Pier, que añadió: "Las 13 barras están por encima de todo y sólo puedo desear que el Betis vaya para arriba, por lo que quiero a este club y porque sé que hay calidad para ello".

Y finalizó: "Dejo un club que está mucho mejor que aquel que yo conocí como futbolista", finalizó el entrenador, que renuncia al cargo a poco más de una semana del próximo día 6 de enero en el que las verdiblancas recibirán al Sevilla.