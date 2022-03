Pleno casi completo de victorias para los equipos sevillanos de Tercera

La jornada en el grupo X de Tercera RFEF fue muy positiva para los equipos sevillanos, con cinco triunfos cada cual con su importancia. Únicamente el colista Cabecense no pudo sumarse a este carro, aunque los del Carlos Marchena tenían un duro hueso en su visita al Xerez CD, uno de los favoritos al play off que además tenía el premio de jugar en Chapín, donde habitualmente no juega sus encuentros como local, ya que lo hace en el estadio de la Juventud.

Pero el resto de representantes sevillanos cantó bingo y sumó los tres puntos, incluidos el Tomares y el Antoniano, fuera este último ya de la zona de descenso y que ha reaccionado brillantemente con la llegada de Diego Galiano al banquillo.

En la cabeza de la tabla, siguiendo el ritmo infernal del Recreativo, permanece el Utrera, quien sigue manteniendo el tipo como el mejor tras los onubenses. El equipo de Francisco Cordero, Rubio, sumaron con otra goleada la quinta victoria consecutiva, esta vez ante Los Barrios, para seguir a 8 puntos del líder y poniendo más tierra de por medio sobre el tercero, el Córdoba B, a 12 puntos ya tras descansar el filial blanquiverde. Diego, Reina y Ranchero, antes de la hora de juego ya habían puesto un 3-0 que no se movería más.

También el Gerena volvió a ganar, esta vez al Rota (0-1) aunque con suspense, ya que el tanto de Antonio Sánchez llegaría en el minuto 87. Los de Juan Ramón Martín, no obstante, siguen aún fuera del play off de ascenso, aunque se acercan a 3 puntos ante la derrota inesperada del Ciudad de Lucena en la visita del Sevilla C (1-2).

El filial sevillista está muy lejos de este objetivo, pues hay un corte en la tabla y tiene, incluso con los tres sumados en Lucena, 11 puntos menos que el Gerena. Los de Alejandro Acejo, no obstante, se dieron una alegría remontando el marcador en un partido en el que los goles llegaron en el tramo final. Se adelantó el equipo cordobés en el minuto 72 y los nervionenses, en el 76 y en el 89, le dieron la vuelta a la tortilla con tantos de Diego Talaverón (10 goles ya) y Víctor Sánchez.

Otra alegría se la dio el Tomares de Rafa Tubio, que rompió una malísima racha de derrotas con un triunfo ante el Pozoblanco (3-2) en la gran mañana de Guille Solís, autor de dos goles, el segundo el que decidió el triunfo.

Mientras, el Antoniano confirmó su gran reacción con Diego Galiano y el gran acierto al contratar al técnico del Guadalcacín, un hombre que garantiza que sus equipos compiten y son tremendamente prácticos. El equipo lebrijano lleva ya 8 encuentros sin perder y ha pasado de ser colista a estar ya 3 puntos por encima del descenso. Además ante el Conil (2-1) remontó un gol muy tempranero de los gaditanos, obra del ex sevillista Orihuela. Ángel Martínez, el segundo de penalti, fue el protagonista.

El único que no pudo cantar victoria, ni sumar, fue el Cabecense, colista hundido ya en la tabla. Era difícil sacar algo positivo de Jerez de la Frontera y cayó ante el Xerez CD, cuarto clasificado de la tabla (1-0).

Resultados 30ª jornada

Utrera-Los Barrios (3-0)

Ciudad de Lucena (1-2)

Tomares-Pozoblanco (3-2)

Antoniano-Conil (2-1)

Ceuta B-Puente Genil (0-0)

Recreativo-Cartaya (1-0)

Xerez CD-Cabecense (1-0)

Descansó: Córdoba B