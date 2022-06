El Presidente del Compostela dimite tras fallida venta del club a Jota Peleteiro

El empresario Antonio Quinteiro presentó este martes su dimisión como presidente de la SD Compostela, después de su junta directiva no avalase la venta del club al futbolista Jota Peleteiro.

"Me voy con la tristeza de que el Compostela ha perdido una gran oportunidad con la entrada de Jota Peleteiro porque mostró entusiasmo y un compromiso tremendo con nuestro club", declaró Quinteiro en una conferencia de prensa.

El ya ex presidente del Compostela había acordado con Jota la gestión del club a cambio de algo más de un millón de euros, pero finalmente una parte de la directiva se opuso a que Rammalloc Sports S.L., cuyo único accionista es el ex jugador de Celta, Eibar o Alavés entre otros, pasase a dirigir el Compostela.

"Yo no podía firmar un acuerdo con Jota si no tenía el respaldo de la directiva y ésta, por recomendación de sus abogados, entienden que esto no es viable. Siento tristeza porque se ha dejado pasar una gran oportunidad para el futuro del Compostela", insistió Quinteiro.

La directiva del club de la capital gallega seguirá al frente de la entidad y será la encargada de nombrar un nuevo mandatario, un nuevo entrenador y armar el equipo que compite el curso 2022-2023 en Segunda RFEF.