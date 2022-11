Primer traspié del Mairena Voley Club ante un candidato al título (1-3)

Un gran equipo con cara de candidato a Superliga 1 pasó el sábado por el pabellón Marina Alabau. 20-25, 15-25, 25-22, 19-25, fueron los marcadores del partido entre el Mairena Vóley Club y el Melilla Sport Capital. Las norteafricanas, con un gran nivel de vóley, hicieron un partido muy completo y dieron pocas opciones a las Guerras Azules, que lucharon hasta el final buscando el tie-break, logrando arañar un set a las melillenses. Con los resultados del fin de semana, la maireneras caen al cuarto puesto, pero siguen muy cerca de la cabeza.

German Bianchi, entrenador azul, valoró la primera derrota de la temporada como “un partido bastante complicado" contra "un buen equipo montado en defensa y en bloqueo, con jugadoras con mucha experiencia, con muchos años de vóley, y un buen nivel de ataque y defensa".

Sobre el las suyas, comenta que "no pudo romper en ningún momento su defensa ni su bloqueo, y pese a que tuvimos un porcentaje alto de recepción (60%), en ataque no llegamos ni al 30%, y ahí se nota a la hora de puntuar”.

Para el bonaerense, su equipo puso en la cancha todo lo posible: “Intentamos contrarrestar su ataque, era un ataque muy alto, muy por encima de nuestras jugadoras, se notó claramente los tres fichajes que han hecho, internacionales argentinas, la colocadora, la central, y la opuesta… han hecho mucho daño, también las dos cuatro, con mucho nivel". El entrenador tiene claro haberse enfrentado al "mejor equipo hasta el momento" y lamenta no haber conseguido ir al tie-break definitivo: "fue duro y no se pudo llegar”.

Pese a la derrota, Bianchi no se encuentra contrariado con su equipo: “por mi parte no estoy tan desconforme con el equipo, ya que son lindos estos partidos para jugar porque demuestras realmente el vóley que nos gusta, donde hay que hacer más cosas, intentar mejorar en donde no estamos bien". Asegura que el Melilla ha puesto en evidencia algunos aspectos que hace falta pulir en el equipo: "la defensa y el bloqueo, y ser más contundentes en ataque". Eso sí, el técnico reconoce que "el saque y la red fue buena". "Al final el partido lo gana el equipo que ataca y hace más puntos”, sentencia Bianchi.