Qatar 2022 también se lleva por delante a Molina, sustituido por Albert Luque

La revolución en la parcela deportiva relacionada con la selección nacional en la Federación Española de Fútbol no acaba con la entrada de Luis de la Fuente en sustitución de Luis Enrique como máximo responsable. La derrota ante Marruecos en los penaltis en el Mundial de Qatar también acabará con la persona que se ha encargado de redactar todos los informes previos. Albert Luque sustituirá a José Francisco Molina a partir de enero de 2023 después de que el propio ex guardameta haya decidido no renovar su contrato como director deportivo.

La selección nacional, por tanto, afrontará una reestructuración total con un nuevo modelo de gestión en la parcela deportiva tras la decisión de José Francisco Molina de no renovar su contrato y dar por finalizada su etapa en la RFEF después del Mundial de Qatar para dar paso a un nuevo proyecto deportivo.

Albert Luque será el nuevo director de la Selección Nacional. Francis Hernández, que se mantendrá como coordinador de las selecciones inferiores, será su adjunto. José Francisco Molina abandonará la dirección deportiva a comienzos de 2023.

🔴 OFICIAL | Albert Luque, nuevo director de la @SEFutbol ▪️ José Francisco Molina abandonará la dirección deportiva de la @RFEF en enero de 2023 🔗 https://t.co/CGBwkiXIUL pic.twitter.com/hznrxf74HA — RFEF (@rfef) December 8, 2022

Molina llegó a la RFEF en 2018. Bajo su gestión, la selección nacional consiguió alcanzar dos Final Four de la UEFA Nations League y unas semifinales de la Euro 2020. Como director deportivo y responsable de todas las selecciones masculinas, también conquistó un europeo sub 21, un europeo sub 19 y una medalla de plata olímpica en Tokio 2020, entre otros éxitos.

Tras el Mundial de Qatar, afrontará nuevos retos profesionales. La RFEF ha agradecido en su nota informativa a Molina "su profesionalidad, su trabajo y su compromiso con el crecimiento de la selección y del fútbol español".