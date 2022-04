Respeto a un campeón herido

Con una ventaja de dos goles conseguida en su mejor partido de la temporada en Stamford Bridge y a las puertas de sus segundas semifinales de la Liga de Campeones consecutivas, el Real Madrid recibe est a noche con el máximo respeto al vigente campeón y su último verdugo, el Chelsea.

Nunca había pisado el Bernabéu el Chelsea y nunca había derrotado al equipo inglés el Real Madrid hasta la cita de Londres de la pasada semana. En poco se parece el actual equipo blanco al que hace un año se sentía inferior a los londinenses. Los jugadores son prácticamente los mismos pero el estado es bien diferente. Lanzado en la Liga hacia el título, las esperanzas de volver a reinar en Europa han ido creciendo con el paso del curso.

Su camino no será fácil. Ancelotti no quiere que ningún jugador suyo cometa un exceso de confianza tras el 1-3 de la ida.

Lleva 18 años el Real Madrid sin caer en cuartos de final de la Liga de Campeones. Avanzó a semifinales las ocho últimas veces que llegó. En 79 partidos en el estadio madridista, apenas salió derrotado en seis ocasiones. Además, nunca un equipo inglés ganó en el Bernabéu por más de un gol de diferencia en las tres derrotas encajadas por el Real Madrid en su estadio en doce enfrentamientos. Todas las estadísticas están en contra del Chelsea.

A la espera de un Chelsea ofensivo, pocas novedades se apuntan en el Real Madrid respecto a la ida. Sorprendería que Ancelotti no mantuviese el refuerzo de la figura de un cuarto centrocampista con la presencia de Fede Valverde. Forzará con Ferland Mendy con molestias musculares y será Nacho Fernández el que ocupe el hueco que deja en el centro de la defensa Militao por sanción.

No le importa admitir sin ningún tipo de complejo al técnico italiano que su equipo sufre Benzemadependencia. Bendita dependencia de un futbolista al que define como el delantero centro moderno perfecto. Karim llega lanzado tras dos tripletes consecutivos en la Liga de Campeones más goleadora de su carrera con 11 tantos. Y con hambre de mucho más en la primera Champions que llegaría bajo su liderazgo.

Una de las esperanzas para la remontada del Chelsea se esfumó este fin de semana con la lesión de Lukaku. El belga no viajó a Madrid. Pero en la aplastante victoria ante el Southampton (0-6), Tuchel ya sabía que no contaría con él, por eso dio descanso a Kai Havertz en cuanto el partido estaba resuelto. No hay más opciones en punta que el alemán. Marcó y participó. El delantero germano, prácticamente denostado por su poca capacidad goleadora, podría tener minutos ante el equipo al que ya marcó la temporada pasada.

Pese al pesimismo de Tuchel, dando la eliminatoria por muerta, en el vestuario se agarran a otras remontadas Blues. La más recordada, cuando levantaron un 3-1 contra el Nápoles en los octavos de 2012. Eso sí, aquella vez tuvieron al público a favor. Mateo Kovacic también mencionó una de las más importantes de su carrera, la lograda ante el Wolfsburgo en 2016. Aquella fue también en el Bernabéu, pero vistiendo de blanco.

Con la necesidad de marcar, Tuchel se dejará de experimentos y probará con un lateral más ofensivo como Marcos Alonso y con Kovacic en el medio, en detrimento de un N'golo Kanté señalado en Stamford Bridge. Arriba, a Havertz y Mount, se les unirá Hakim Ziyech, si el técnico alemán precisa de envíos al área, o de Pulisic y Werner, si prefiere velocidad.