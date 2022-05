Reto mayúsculo para el Villarreal

El Villarreal afronta este martes ante el Liverpool el reto mayúsculo de superar un 2-0 en contra de la ida en Anfield Road para acceder por primera vez en su historia a una final de la Liga de Campeones, con el estímulo de haber sido capaz de dejar en la cuenta en octavos y cuartos de final a los todopoderosos Juventus y Bayern Múnich.

La gesta que debe realizar ahora para conseguir un 3-0 o resolver el pase en los penaltis nada tiene que ver con la forma en la que superó a sus dos rivales anteriores, pues nunca estuvo en una situación de desventaja tan clara como ahora. El equipo de Unai Emery necesitará completar uno de los mejores partidos de su historia y la clasificación supondría también uno de los mayores hitos en la historia del club para lo que cuenta con el apoyo de la afición que llenará el estadio a reventar.

Para este encuentro serán baja los lesionados Alberto Moreno y Yeremy Pino y, casi con total seguridad Arnaut Danjuma, que no se entrenó ayer, mientras que Coquelin y Gerard Moreno sí que lo hicieron, por lo que podrán estar ante el equipo inglés. Con ello, el posible once sería el formado por Rulli como portero, con una defensa integrada por Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Pervis Estupiñán, una retaguardia que se convierte en la única línea en la que Emery no presenta dudas. Para el centro del campo estarán como pivotes Capoue y Dani Parejo junto a Coquelin o Samu Chukwueze y Lo Celso. Para jugar en ataque se espera que estén Gerard Moreno y Boulayé Dia.

El Liverpool, por su parte viaja con un más que cómodo 2-0 a su favor y tras no haber perdido esta temporada por dos o más goles en contra. Es más, apenas ha cedido tres encuentros esta campaña, todos ellos por la mínima y del último han pasado ya varios meses, en la vuelta de octavos de final contra el Inter.

La inercia con la que han llegado a este final de temporada les ha dado un aroma de intocabilidad que les coloca como el equipo más en forma del continente, capaces de neutralizar una desventaja de doce puntos en la Premier, alcanzar dos finales coperas y de meterse en sus terceras semifinales de la Liga de Campeones de la era Jürgen Klopp, una ronda en la que aún no han caído con el preparador alemán.

El compromiso del fin de semana (0-1 contra el Newcastle United) no fue sencillo, pero permitió a Klopp rotar algunos de los titulares en la Champions, como Mohamed Salah, que solo jugó veinte minutos, igual que Fabinho, y algo más que Thiago, que salió a diez del final, mientras que descansó por completo Trent Alexander-Arnold.

Klopp puede permitirse el lujo de volver a mostrar el mismo equipo que en la ida y que este no haya sufrido apenas desgaste el fin de semana pese a la intensa lucha por la Premier.

Trece partidos fuera de casa ha disputado el Liverpool en este 2022, con un balance de once triunfos y solo dos empates. Su nivel de forma está a la altura de los mejores Liverpool de la historia y la décima final de la Champions está a solo un paso, con una ventaja más que cómoda.

El partido se disputará con un estadio a rebosar en el que está prevista la presencia de 21.000 seguidores del conjunto castellonense y hasta 3.000 del equipo inglés.