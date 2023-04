Rinconada contra Recreativo IES La Orden, la final de finales

Un año más, el Club Bádminton Rinconada está en la final y un año más se enfrentará al Recreativo IES La Orden, un encuentro que es sin duda sinónimo de igualdad y espectáculo a partes iguales que hace enganchar a aquellos amantes del bádminton y a los no tanto año tras año en cada final. La primera parte de esta historia se escribirá hoy sábado a las 17:15 horas, en el Pabellón Andrés Estrada de Huelva. Y es que el apodo de el clásico no es casualidad: es la final que más veces se ha producido en la competición, once.

En las diez anteriores, el palmarés es de seis finales ganadas por los onubenses por cuatro de los rinconeros, un dato más que prueba la igualdad que impera en este duelo. La ilusión es máxima en San José de La Rinconada. No solo por el hecho de jugar otra final (la decimonovena en veintitrés años) sino por la sensación de que puede ser la temporada de la 12+1, esa que tanto anhelan para seguir agrandando la leyenda del equipo más laureado del bádminton español.

Quizá, desde 2012, año del último título, nunca antes había la sensación que existe en esta temporada de ilusión y de creencia, pues los buenos números cosechados en la temporada regular dan licencia para ello. El Bádminton Rinconada, con el título de campeonas de la Copa IBERDROLA cosechado a principios de temporada por primera vez en su historia tiene la fe inquebrantable de ir a por el más difícil todavía. La plaza no es ni mucho menos fácil, pues el Recreativo IES La Orden es siempre el equipo a batir año tras año por su plantilla y su buen hacer en la fase regular.

Ambos equipos han sobrepasado con buenos resultados sus compromisos en las semifinales. El IES La Orden consiguió por 5-2 la victoria ante el CB Arjonilla mientras que los de Antonio Molina consiguieron el pase a la final tras asestar un 7-0 al CB Oviedo. Estos resultados fueron claves para el factor cancha, un elemento importante y que el Bádminton Rinconada tiene a favor, pues jugará la vuelta en el Fernando Martín ante el calor de su afición.