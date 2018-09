El Rinconada comienza con derrota ante el Pitiús

El CB Rinconada comenzó con mal pie su andadura en el Top 8 de Liga Nacional. El CB Pitiús, uno de los equipos candidatos a estar en la lucha del play off por el título, logró una contundente victoria (1-6), incluso sin Carolina Marín, su gran estrella, que llegó al equipo ibicenco este verano. La onubense no estuvo en el primer partido de la campaña por sus compromisos del circuito mundial de la BWF. Pese a ello, sus compañeros no la echaron de menos y se pasearon en el pabellón Fernando Martín.

Comenzó con victoria el duelo para los locales. Los de Antonio Molina se adelantaron en el marcador con victoria en el punto de dobles, compuesto por Laura Molina y el medallista olímpico Peter Mills, la gran incorporación rinconera. El dúo hispano-británico se imponía a la pareja balear, compuesta por Álex Alcalá y Laura Primo, por 21-12 y 21-15.

Sin embargo, desde momento, el partido se puso en contra de los intereses rinconeros, que vieron cómo los ibicencos daban la vuelta al marcador. El empate llegó en el dobles femenino. Las hermanas Laura y Marta Molina caían ante Laura Azurmendi y Sara Peñalver (18-21 y 3-21), mientras que en el dobles masculino, la cosa estuvo más igualada. A Juan Manuel Fernández y Mills se les escapó un partido muy disputado ante Quique Peñalver y Vicent Martínez, aunque finalmente el punto cayó del lado visitante (21-18, 17-21 y 15-21).

Los enfrentamientos individuales terminaron de decantar la balanza para el equipo balear. Sara Peñalver se imponía por 8-21 y 9-21 a Laura Molina; y Alcalá también vencía Quiles por 8-21 y 12-21 para colocar el 1-4 en el marcador y dejar sentenciado el encuentro.

Ya con los brazos bajados y con los baleares con la victoria en el bolsillo, los visitantes cerraron el encuentro con los dos últimos puntos en juego. Así, Quique Peñalver superaba a Olivares y Azurmendi hacía lo propio con María Merchán.

El Rinconada deberá reponerse de cara a la segunda jornada. Los sevillanos se medirán en el Polideportivo Corredoría contra el CB Oviedo el próximo 22 de septiembre. Allí, los de Antonio Molina tratarán de buscar la primera victoria del Top 8.