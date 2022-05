Rubiales se defiende

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, presidió la Asamblea General de la RFEF, en la que defendió la limpieza de sus actuaciones desde que llegó al cargo en 2018 y dio explicaciones sobre temas como el contrato de la Supercopa de Arabia Saudí, con la mediación de la empresa de Piqué.

"No es agradable tener que venir a explicar lo mismo, los que son ajenos a esto con todo lo que se ha montado, insinuaciones o manipulaciones, se ha creado un ambiente enrarecido. Me alegro de que no haya habido ninguna duda, si la hubiera habido la hubiéramos contestado de forma transparente. Ante la mentira y manipulación vamos a seguir con el rigor por bandera", dijo.

Durante más de dos horas y media, la Asamblea escuchó al presidente presentar "un balance muy exitoso, único" y hablar del "mejor resultado de la historia a nivel económico, con 406 millones de euros", un 280% más que el año anterior a su llegada a la presidencia, que era de 146 millones.

Rubiales resaltó que, desde su llegada, los ingresos de patrocinio han pasado de 29-30 millones a los 83 millones del año pasado; los derechos de televisión han crecido de 61 millones a 129, y se han obtenido 32 millones de beneficio, que se van a dedicar a un fondo de contingencia, y que sumados a otras acciones alcanzan los 74 millones.

La directiva no sometió a votación las cuentas del último año, ya que los auditores externos han solicitado un tiempo adicional después de recibir un burofax de LaLiga que requiere datos relativos al caso Soule entre 2009 y 2017.

Rubiales también consideró "clave" la modernización de la Supercopa y la Copa del Rey, que han pasado a generar 47,5 millones, y volvió a dar explicaciones sobre el contrato, la negociación anterior con Qatar y un supuesto viaje a Nueva York.

"Hay cuestiones que queremos explicar. La Supercopa ha sido una tabla de salvación en algún momento" porque ha pasado a generar 40 millones, y aseguró que "es falso" que hubiera una oferta de Qatar que no se eligió porque interesaba más otra. El asesor jurídico, Tomás González Cueto, precisó que, aunque el contrato inicial era por tres años, con opción a otros tres, tras la edición de 2021 se renegoció y el nuevo compromiso abarca 10 años. "La parte saudí había contratado a Kosmos, empresa copresidida por Gerard Piqué, y es la que ha pagado las comisiones que corresponden a esa empresa que pactaron libremente", sostuvo. Respecto al posible pago por parte de la RFEF "es un viaje de trabajo con reuniones acreditadas", añadió.

Rubiales lamentó que "con estos números y con esta gestión haya estos ataques continuos". "Se toca dentro de la Federación, parece ser empleados pasando información de manera ilegal... Son las tácticas de siempre, es tremendo que pase esto en nuestro país con esta gestión", insistió.