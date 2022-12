Rubiales: "Hay nerviosismo porque somos humanos"

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), admitió que ha visto "nerviosismo" en la selección española tras la derrota ante Japón porque "las cosas no están saliendo" y los jugadores son "humanos".

"Es cierto que hay nerviosismo porque somos humanos y en el momento en el que las cosas no están saliendo te planteas la desilusión que puedes crear en millones de personas. Es una responsabilidad, pero tenemos una oportunidad que no hay que desaprovechar e ir a tope", valoró ante los medios de comunicación.

Rubiales tuvo un encuentro con los periodistas que siguen la información de la selección española en un restaurante en Doha perteneciente al chef español Dani García, Bibo. Reconoció que el mal resultado ante Japón hizo daño, pero que está superado para encarar con garantías el duelo de octavos ante Marruecos.

"Los jugadores están entrenando bien, fue un varapalo duro perder ante Japón pero cuanto antes suceda mejor. Tenemos que retomar el camino de nuestro juego y conseguir resultados que nos mantengan en el torneo hasta el día 18", afirmó.

"Ha habido momentos excelsos, fantásticos, creando muchas ocasiones y materializándolas, y otros en los que no hemos encontrado soluciones cuando se han encerrado atrás. Con problemas parecidos a la fase de clasificación, pero el equipo tiene argumentos, a pesar de que fue un día malo ante Japón seguimos teniendo más el balón y llegando. Marruecos es una selección dura con mentalidad muy europea", añadió.

Sobre lo que debe mejorar la selección española en el Mundial, el presidente de la RFEF destacó la dificultad que ha tenido ante equipos encerrados: "Hay momentos que no las hemos encontrado (las soluciones) cuando se han cerrado atrás".

"Tuvimos una desconexión de diez minutos (ante Japón) que nos ha penalizado, los partidos se deciden por detalles. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. Sabemos que estamos mejor que la mitad de selecciones que ya se han marchado, aunque no es consuelo para los jugadores y el cuerpo técnico que estaban fastidiados. El fútbol es una apisonadora constante y ahora pensamos en llegar a la final", agregó.

Rubiales no criticó la concesión del segundo gol de Japón ante España y defendió su legalidad: "Es legal, no llega a salir. Es una jugada que vemos muy a menudo y es muy difícil verlo. De hecho, se pitó saque de puerta, pero yo creo que es gol. No hay que tener en cuenta una imagen en diagonal, es desde arriba, a vista de pájaro, cuando se ve que no salió todo el balón. No hay nada que objetar".