Saúl Craviotto: "La de Pekín fue una explosión de felicidad"

Saúl Craviotto (Lérida, 03-11-1984) es una de las grandes esperanzas de España ante los Juegos Olímpicos de Tokio. El polifacético piragüista es uno de los veteranos del equipo olímpico y será abanderado junto a Mireia Belmonte. No hay medallas más valiosas que otras. Pero la primera de las cuatro que tiene, el oro que ganó en Pekín 2008 junto a Carlos Pérez Rial en K2 500, es para el catalán "la mejor de todas".

"Fue mi primera experiencia olímpica y la primera experiencia acabó con un oro olímpico. Fue una explosión de felicidad increíble. Y además el buen feeling, el buen rollo que tenía con Carlos Pérez en ese momento fue algo maravilloso. La recuerdo, yo diría, como la mejor medalla de todas", aseguró el palista catalán, de nuevo aspirante a podio en los Juegos de Tokio 2020, los cuartos de su carrera.

Con 23 años, la pareja formada por Craviotto y Pérez llegó a la capital china fuera de la lista de favoritos al oro, sobre todo por la presencia intimidante de los siete veces campeones mundiales, los alemanes Ronald Rauhe y Tim Wieskötter.

Rauhe, un mito en la escena del piragüismo internacional, es el hombre con más títulos de campeón del mundo, dieciséis.

Las dos parejas pasaron directamente a la final, donde palearon calle con calle: los germanos por la 5, los españoles por la 6.

"La verdad es que nos impresionaba competir al lado de Rauhe, pero tampoco nos amedrentaba", apuntó Craviotto. "Yo no iba pensando que tenía al lado a una persona invencible. Yo iba a hacer lo mío".

"Sabíamos la carrera que teníamos planteada, salimos a por todas, a ganar, como se sale a una final olímpica, y con ambición. Y salió. Salió redondo", afirmó el palista ilerdense.

Saúl Craviotto incidió en el alto porcentaje de culpa que tuvo en aquella medalla la perfecta compenetración entre él y Carlos Pérez Rial, Perucho.

"Éramos uña y carne, éramos como hermanos. Tanto dentro del agua como fuera. Tenemos miles de historias y de anécdotas, cosas vividas, viajes y competiciones, medallas, éxitos, fracasos. Al final, se crea una unión que perdura para toda la vida", dijo Craviotto.

Los españoles, que cubrieron los 500 metros 91 milésimas más rápido que los alemanes, no supieron en ese momento que habían ganado la medalla de oro, el más alto galardón.

"Cuando entramos por meta pensábamos que éramos plata y celebré la plata como si fuera un logro. Una plata olímpica con 23 años en mi primera experiencia ya era increíble y cuando vimos en el marcador que éramos oro, no nos los creíamos", confesó.

Plata u oro, "en ese momento no hubiese cambiado gran cosa porque", dijo, "a mí me daba igual". "Ser medallista olímpico superó con creces todas mis expectativas. Yo siempre había querido ir a unos Juegos, ése había sido mi sueño. Con haber ganado un bronce ya me valía en ese momento", insistió.

"Pasas de cero a cien, de que no te conoce nadie a ser campeón olímpico y a entrar en esta rueda", destacó. "Es verdad que a lo largo de mi carrera ha habido medallas muy intensas, pero si me tengo que quedar con una me quedaría con la de Pekín", dice Craviotto.

Esa imagen de la pareja española en el podio, un escalón por encima de los alemanes, resulta inolvidable para el deportista ilerdense.

"Esa imagen es bonita. Yo me veo ahora y, madre mía, tenía una cara de chupado, sin barba… La verdad es que han pasado años y me veo mucho más castigado ahora, cuando veo esas fotos", afirmó Craviotto.

Tras aquella medalla llegaron las platas de Londres 2012 en K1 200 y las dos de Río 2016: bronce en K1 200 y oro en K2 200 junto a Cristian Toro. En los postergados Juegos de Tokio formará parte del K4 500 que también saldrá en busca de otro metal. Para algo es uno de los abanderados del equipo español, junto a la nadadora Mireia Belmonte.

"De momento sigo en esta rueda y estoy bien, las lesiones me respetan, físicamente me encuentro bien, motivado y con ilusión, y soñando. Seguimos soñando a lo grande", afirmó el cuádruple medallista español.