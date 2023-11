Sergio, Isco y la selección

LEYENDO una macroentrevista a Luis de la Fuente se me vino al caletre una cuestión que se repite continuamente, la de invocar la convocatoria de un futbolista, especialmente local. Viene a cuento por la tabarra que se le da al seleccionador respecto a la repesca de dos futbolistas que fueron gente en la selección y que han vuelto en este curso a estar en la cresta de la ola. Me refiero, claro está, a volver a contar con Sergio Ramos y con Isco.

Y ahí es cuando el seleccionador apela a una vieja fórmula, la de contestar con otra pregunta. Ahí ya no cabe la continuidad del debate, pues cuando el técnico de turno te pregunta que a quién sustituirían se acaban las respuestas. Ya no hay más preguntas, señoría, asunto concluso, no cabe debatir más, sobre todo cuando el equipo nacional parece haber reencontrado su modelo y navega viento en popa hacia un futuro que se antoja prometedor, muy prometedor.

Sergio Ramos será por muchísimo tiempo el más internacional de nuestros internacionales, pero si no fue llamado cuando la defensa del equipo nacional era poco fiable, ahora que funciona mediante un par de franceses reclutados para la causa no parece que sea el momento. Y en cuanto al sorprendente Isco es imposible obviar la enorme competencia que encuentra cualquier centrocampista. Que es buenísimo nadie lo duda, pero darle sitio en la selección resulta complicado.

Por lo tanto, sólo cabe desear que Sergio Ramos se convierta en el futbolista que el Sevilla desea y que Isco continúe aportándole al Betis el nivel de compromiso y de fútbol que está exhibiendo. Por tanto, dejemos de dar la barrila al seleccionador con reclamaciones de este tenor. Quien la lleva la entiende y De la Fuente, que ha tenido la valentía de declararse español, católico y taurino, la lleva estupendamente. Mientras, a desear la recuperación de Sergio y que Isco siga así.