Sergio León: "Hoy he jugado media hora y la primera que he tocado ha entrado"

Sergio León salió al campo restando poco más de media hora en la que iba a contar con otra oportunidad para reconciliarse con el gol, ya que no está siendo la temporada ideal para un delantero como él.El cordobés, sabedor de que necesitaba un tanto para coger algo de confianza, se mostró muy feliz tras el partido. “Hoy he tenido la oportunidad de jugar casi media hora y el primer balón que he tocado ha ido dentro; espero que esto me de confianza”, aseguró.

Al ser preguntado por el encuentro en concreto y la eliminatoria quiso destacar el gran trabajo de los santanderinos. “Nos lo han puesto difícil, pero a un equipo de 2ªB siempre le impresiona venir aquí, aunque han sido un digno rival. Ha costado hacer los cuatro goles, al igual que costó ganarles allí, donde nos pasaron por encima. Hoy hemos salido con un punto más de mentalidad”, explicó Sergio.

Otro de los futbolistas que mostró su satisfacción nada más acabar el encuentro fue el joven Kaptoum, que después de acumular otros 90 minutos quiso agradecer la confianza de Setién. “Era el momento para convencer al míster delante de la afición y demostrarle que puedo hacer lo que él me pida”, explicó el camerunés, que también quiso añadir que “tenía muchísimas ganas de jugar un partido completo en el Villamarín”.

Otro que se mostró más que satisfecho fue Antonio Barragán que, después de realizar un gran partido, recalcó sus buenas sensaciones. “Hoy con el balón me he encontrado muy tranquilo y confiado” y señaló que es importante que “los menos habituales estén apretando” para poner en apuros al entrenador a la hora de elegir las alineaciones.

El Betis recupera sensaciones y añade gol para reforzar la confianza de un conjunto al que, hasta ahora, le costaba encontrar la portería del rival.