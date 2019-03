Setién: "Habrá que afinar en el sprint final y no quedarnos rezagados"

Tras caer con rotundidad ante el Barcelona, Quique Setién lamentó que los suyos no pudiesen sumar ningún punto ante el líder y se rindió a la exhibición de Messi, abrochada con un hat-trick: "No sé si Pelé tuvo en su época la continuidad que ha tenido este jugador durante tantos años".

El técnico del Betis se refirió en varios momentos a la diferencia de pegada que existió en la primera parte, en la que consideró que sus futbolistas hicieron "muchas cosas bien". Para el cántabro, para batir al cuadro azulgrana es fundamental la determinación en el remate. "Tienes que tener acierto en las ocasiones que tengas, porque este equipo, teniendo a este jugador –en referencia a Messi–, sabes que te va a marcar", argumentó.

"El primer gol ha llegado de falta y el segundo, en una jugada de dibujos animados, porque lo que han hecho sólo está al alcance de grandísimos jugadores", continuó Setién, que reconoció que en la segunda mitad su equipo fue incapaz de contener a los culés.

"Nos ha costado controlar las contras", admitía el preparador verdiblanco. "Te ves en una situación que no es fácil. Porque vas dos goles por detrás, quieres ir hacia delante y empiezas a generar más espacios y a tener problemas en defensa", detalló.

Asimismo, asintió cuando se le preguntó si el once inicial de Valverde le sorprendió. "Cuando hemos visto la alineación ya hemos intuido que, al jugar con cuatro centrocampistas claros, íbamos a tener problemas para encontrar espacios".

Además, el técnico dijo que la ovación del Villamarín a Messi fue "honorable" por parte de la afición bética. "A mí me ha gustado mucho. Es verdad que hoy lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, pero que habitualmente nos hace disfrutar del fútbol”.

Setién dijo no estar preocupado por descender al octavo puesto. "Un puesto arriba o abajo no dice nada ahora. Habrá que afinar en el sprint final y no quedarnos rezagados. Quedan treinta puntos aún y estoy seguro de que el equipo va a mantener el nivel", concluyó.