El Sevilla Femenino pasa por encima del Valencia (3-1)

El Sevilla FC Femenino venció ayer al Valencia Féminas CF (3-1). Las de Cristian Toro, que venían de dos triunfos consecutivos, se enfrentaban a un conjunto che que necesitado que no lo iba a poner fácil, pero el equipo nervionense volvió a afrontar el encuentro como un ejercicio total de compromiso y seriedad en todo momento, incluso en los minutos de sufrimiento.

La primera mitad no pudo comenzar de la mejor manera, con un pase perfecto de Karen Araya, que vivía su primera titularidad tras debutar el pasado miércoles, para que Nagore definiera a la perfección haciendo el primero de la mañana. Pero la cosa no quedó ahí ya que las nervionenses continuaron atacando y con ocasiones para la propia Nagore, Jessica Martínez o Natalia Gaitán que casi encuentran mayor premio sobre la portería de Noelia Gil. Con esa buena imagen se marchaba el equipo al túnel de vestuarios para afrontar una segunda mitad que se preveía muy igualada.

Y así comenzó, con el equipo valencianista empatando a los cinco minutos de la reanudación por mediación de María Jiménez tras jugada a balón parado y con el técnico argentino realizando permutas para ajustar varias cosas. Pese a ese tanto y al paso adelante de las rivales, Débora García lo intentaría de nuevo y antes de llegar a la hora de juego, la norteamericana Michele Vasconcelos le daría la vuelta de nuevo al electrónico después de un buen zurdazo. Y sin tiempo casi para masticar ese segundo tanto, después de varios intentos, Toni Payne aprovechó un balón cazado en el costado izquierdo para pegarle a la escuadra y hacer el tercero a falta de más de 20 minutos para el final.

El marcador no sufrió mayores alteraciones aunque fue Payne quien tuvo el cuarto y el que hubiera sido doblete particular en sus botas, pero, al igual que ocurrió durante el choque con los palos, este esférico tampoco entró en la portería defendida por Noelia Gil, guardameta exsevillista que vio también como las suyas se quedaban con una futbolista menos en los instantes finales al ver Ana Torrodá doble amarilla. Con esta victoria, el Sevilla FC Femenino se marcha al primer parón de 2022 con un 9 de 9 que no se daba desde hace mucho tiempo, demostrando en primer lugar que la esencia del Estadio Jesús Navas vuelve a ser la de las grandes mañanas de fútbol y que el equipo es fiable en muchas de las facetas del juego. La próxima cita será ante el Real Madrid a domicilio el último fin de semana de enero.