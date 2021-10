El Sevilla Femenino no se fía en su visita al colista

Cristian Toro, técnico nervionense, recupera a la atacante Eli del Estal, que regresa tras haberse perdido el duelo de la pasada jornada. Con respecto a esa última cita, la ausencia es la de la canterana Alba Herrera, que podrá ser de la partida en el duelo que el filial disputará también este domingo. Se mantiene en la lista Nazareth, que podría contar con sus primeros minutos tras firmar su nuevo contrato hasta 2024, al igual que Ana Franco.

"El equipo está bien tras dos semanas muy buenas de entrenamientos. Aprovechamos el parón para dar un puntito más a todo lo que nos estaba costando un poco y estoy contento con ese crecimiento", comentó el preparador sevillista, que añadió sobre el rival: "Un equipo que no ha ganado todavía hace que se emplee mucho más a fondo para conseguirla. Si yo no me creo cuando tenemos una buena o mala dinámica, menos voy a creerlo cuando lo tiene otro rival, ya que pienso siempre que me voy a encontrar al mejor Rayo y con ganas de buscar la victoria", explicó Toro.