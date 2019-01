El Sevilla no da su brazo a torcer (2-1)

Fue un día más en la oficina para el Sevilla, que logró frente al San Félix un nuevo triunfo y prolongó a 24 jornadas su imbatibilidad esta temporada. Los blanquirrojos tuvieron que darle la vuelta al marcador esta vez, pero se bastó de un arreón en la segunda mitad para llevarse tres puntos que elevan su casillero a 60.

La anomalía estuvo sólo presente en al principio de la contienda, cuando los malagueños aprovecharon un error para adelantarse por medio de Bauti. Entonces sólo habían transcurrido once minutos de encuentro. El equipo diridigo por Alejandro Acejo quiso reaccionar de inmediato, pero la cosa no pintaba fácil.

En una primera mitad que estuvo muy reñida, el San Félix no se dejó intimidar e incluso contó con alguna ocasión más. Los blanquirrojos perseveraban, pero tuvieron que esperar al segundo período para hincar el diente a su adversario. En él, las llegadas contra el marco defendido por Salvi iban a ser mucho más frecuentes.

Fue tras el paso por los vestuarios cuando el cuadro sevillista se entonó y sometió a los visitantes a un asedio. Y en ese trance apareció Juan Andrés para reestablecer las tablas. En ausencia de Casas, que lleva algunas semanas trabajando a las órdenes de Luci en el Sevilla Atlético, el centrocampista está aportando goles que ayudan a sostener al equipo.

Llegado el empate, los muchachos de Acejo no dejaron de insistir y el segundo gol no se hizo esperar. Éste fue obra de Luismi, que batió a Salvi para poner por delante a los blanquirrojos. Aunque el San Félix se esforzó en la búsqueda de la igualada, el Sevilla no pasó demasiados apuros en la media hora restante.

El líder continúa sin dar su brazo a torcer. Ya son 18 las victorias que contabiliza esta campaña. No es la primera vez que el oponente le exige una remontada, además. Sólo el Granada, a siete puntos de distancia, es capaz de oler el rastro de este Sevilla. La próxima semana se trasladará a tierras nazaríes, donde le espera precisamente el segundo clasificado.