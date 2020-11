En Sevilla tuvo que ser la goleada más prestigiosa de España

Temíamos un ataque de nostalgia en la añoranza de alguno de los penaltis que Sergio marró en Basilea, pero nada más lejos de la hermosa realidad que nos alumbró anoche en la Cartuja. Goleada de escándalo a la temible Alemania para que España ocupe plaza en la final a cuatro del próximo verano en aún no se sabe dónde. Media docena con todos sus avíos que le devuelve a nuestra selección gran parte del prestigio perdido.

Tres a cero al descanso y la confirmación de que no hay mal que por bien no venga, ya que cuando antes de romper a sudar se echa Canales la mano al muslo cunde el pesimismo. No iban ni diez minutos y contratiempo a la vista, pero no iba a ser así. El problema se queda para el Betis, pues la selección, que ya apabullaba a Alemania anteriormente ve cómo su torrente de fútbol va a ir subiendo paulatinamente al electrónico. Uno, dos y tres para martirio de Neuer y al descanso.

Había sido un recital que ni siquiera ensombrecía la lesión de Sergio, similar a la de Canales, y que dejaba a Luis Enrique con una sola ventana para los tres cambios que aún podía realizar. Fabián le daba personalidad y fútbol desde su plataforma central con su zurda de lujo, Ferran era un cuchillo caliente por ese bloque de mantequilla que era la zaga alemana a babor y hasta la batalla aérea con dos goles de cabeza era un suplicio para los gigantones de la Mannschaft.

Enseguida agravaba la herida Ferran y Alemania bajaba definitivamente los brazos ante la exasperación de un Neuer que veía cómo le llegaban españoles en tropel. Al final, Oyarzabal le ponía la guinda al sabroso pastel que anoche fabricó la tropa de Luis Enrique. Seis a cero a la multicampeona del mundo y en Sevilla tuvo que ser la goleada que más prestigio le haya dado a nuestro equipo nacional en toda su historia. Seis a cero a Alemania, qué barbaridad.