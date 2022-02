La española Sorribes derrota a la polaca Frech y accede a cuartos en Zapopan

La española Sara Sorribes avanzó este jueves a los cuartos de final del Abierto de Zapopan después de superar a la polaca Magdalena Frech por 6-0 y 6-2.

La campeona dominó a placer el partido en el que requirió de 1 hora y 25 minutos para vencer a su rival.

En el primer set Sorribes, de 25 años, quebró en tres ocasiones el servicio de Frech, a quien subyugó con precisos tiros desde el fondo de la cancha.

La ibérica se llevó 27 de los 38 puntos disputados en la manga que concluyó en apenas 29 minutos.

Sorribes, número 32 en el ranking mundial, mantuvo el ritmo en el arranque del segundo set hasta ponerse 2-0 con un nuevo rompimiento; entonces vino el mejor momento de Frech, quien con subidas a la red fue más agresiva.

La reacción de la 97 del mundo le alcanzó para romper el servicio de la española en una ocasión, pero no fue suficiente para evitar que esta obtuviera un par de quiebres más; ganó el set por 6-2.

La tenista española ahora suma siete victorias consecutivas en Zapopan, en las que sólo ha perdido un set, desde su participación del año pasado en el que salió campeona.

Al final del partido Sorribes explicó la buena adaptación que ha tenido a la altura de 1.571 metros sobre el nivel del mar a los que se juega el torneo.

"Siempre me ha gustado jugar en altura y aquí, aunque el torneo no sea en tierra, me he sentido muy cómoda desde el año pasado. Quiero refrendar el título, es una sensación distinta y muy bonita, pero que nunca había experimentado", detalló luego de su triunfo.

En los cuartos de final Sorribes se medirá contra la checa Marie Bouzkova, a quien ya superó en las semifinales del torneo en el 2021, una rival a la que reconoció admira.

"Será un partido complicado, Marie es una gran jugadora. El año pasado jugamos un muy buen partido pese a que hacía mucho viento ese día; sé como juega, ella sabe como juego, tenemos una gran amistad y nos tenemos una gran admiración".

Más tarde completarán los duelos de octavos de final Chloe Paquet, de Francia, ante la estadounidense Sloane Stephens; su compatriota Caroline Dolehide hará lo propio contra Daria Saville, de Australia.

La colombiana Camila Osorio, número cuatro del Abierto, jugará con la estadounidense Hailey Baptiste.

El torneo, que transcurre en cancha dura, tiene una bolsa de premios de 262.727 dólares.