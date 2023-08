El 'Teatro Soho' sigue en racha

Otra segunda magnífica segunda jornada de la Copa del Rey Mapfre la disputada hoy en la bahía de Palma, aunque un poco menos espectacular que la del inicio. El viento se entabló de dirección Sur Oeste (SW), para rolar en la segunda de las dos pruebas celebradas 5 grados, lo cual no tuvo mayor incidencia en el desarrollo de las pruebas. En cuanto a la velocidad comenzó entre los 8, 9 nudos hasta alcanzar los 10, 11 como máxima punta. Con estas condiciones, los barcos dominadores con un rango de viento superior a los 14 nudos se ven claramente perjudicados. Sin embargo, los que se desarrollan sus mejores performances entre los 9 y 11 salen muy favorecidos.

El mejor ejemplo se da en la clase Majorica ORC1, en la que el dominador de la clasificación general. el Palibex, que el primer día con viento dominó con un primero y dos segundos, hoy sólo ha podido ser segundo y tercero. Por el contrario, el segundo clasificado, el argentino From Now On, que domina el rango de vientos más flojos, se vio favorecido, como lo demuestran sus resultados parciales, en los que se ha marcó un primero y un segundo, situándose a tan sólo 1.5 puntos de la cabeza.

Respecto a la flota andaluza, parece que se configura en tres grupos, los dominadores, los pretendientes y los que no levantan cabeza. El Teatro Soho Caixa Bank –Majorica ORC2– es el mejor de los que dominan, ya que hoy se volvió a marcar otros dos primeros, que, unidos a los tres del lunes, ya suman 5. También aquí en la clase Majorica ORC4 hay que inscribir al Ybarra-Befesa y al Usana-Les Roches en los monotipos Herbalife Nutrition J70.

Mientras que en el segundo de los grupos hay que situar al Estrella Damm en la Majorica ORC2, el Escuela Taboga-Bufete Barrilero también en esta misma clase, el Concesur 50 Años en la Majorica ORC 3. Mientras que entre los que no levantan cabeza hay que inscribir al Kapote Tercero y al Vergara, los dos en la clase ORC3, y en la ORC 4 al MC Actives-Elamar, si bien a los malagueños les va a pesar como una losa la retirada y no salida del primer día, siendo esto un lastre muy pesado para levantar el vuelo.

El Estrella Damm, nuestro representante en la clase Majorica ORC 1, no acaba de rodar como a priori se las prometían los del Marítimo de Punta Umbría. Con el tercero y quinto de este martes, suben un puesto en la general, del sexto al quinto, a 10 puntos del tercero, que es el Aifos con el Rey Felipe VI a la caña y que tuvo una destacada actuación consiguiendo su primer triunfo parcial.

El que parece que no tiene límites y tampoco rivales en la clase Majorica ORC2 es el Teatro Soho Caixa Bank de Javier Banderas, con Daniel Cuevas a los mandos y que se perfila de nuevo como serio aspirante al triunfo de la clase y de la general absoluta. En esta misma clase los gaditanos del Taboga que arma Aurelio Guzmán tuvieron la de cal, un magnifico segundo puesto en la segunda de las pruebas parciales y la de arena, con la retirada por avería en la primera. Está clasificado en la general de la clase en el octavo puesto, con 38 puntos.

En la clase Majorica ORC 3, el Salona 37 del RCMT de Punta Umbría, Concesur 50 Años, tampoco arranca pincho en la primera con un octavo y se recuperó en la segunda con un cuarto. Está en la general en el puesto sexto con 34.5 puntos.

Los que no acaban de dar con la tecla son el Kapote Tercero y el Vergara, ambos del CN de Puerto Sherry que ocupan los puestos 14 y 16 de la clase. Hay que señalar que el Vergara, en la primera de las 3 pruebas del lunes, se tuvo que retirar por rotura del spinaker, el único que tenía el barco, debiendo hacer las popas de los recorridos barlovento-sotavento con el genova atangonado.

En Majorica ORC 4, mandan el también barco del RCMT de Punta Umbría, el Dufour 34 Ybarra-Befesa, y el Just The Job, aunque ahora separados por un 1.5 puntos de diferencia, pero sigue manteniendo la segunda posición de la general con 2 puntos de ventaja sobre el primero. Los malagueños del MC Actives-Elamar, del RC Mediterráneo, siguen ocupando la última posición de la clase con un total 33 puntos, ya que en la primera de las pruebas de la jornada inaugural se tuvieron que retirar por rotura de la driza de mayor, volver a las instalaciones del Náutico de Palma y cambiarla, lo que les impidió competir en la segunda prueba. En las dos fueron sexto y quinto.

Este martes ya han debutado las dos M de Sotogrande, segundo tras haber ocupado la misma posición en las tres pruebas parciales navegadas.

La organización tiene previsto disputar este miércoles el recorrido costero, con el que finaliza la primera fase de esta 41 edición de la Copa del Rey Mapfre.