Tebas: "Real Madrid y Barcelona se han encerrado en su egoísmo particular, nosotros somos los que mandamos"

Aparte de la infinidad de datos sobre las actividades de LaLiga en los campos de redes sociales, inteligencia artificial y otras cuestiones tan necesarias como complicadas de cuantificar, Javier Tebas también utilizó su comparecencia para ofrecer sus valoraciones sobre el intento de creación de la Superliga y las medidas judiciales que se esperan en la vista previa después de que la jueza decretara la nulidad de las medidas cautelares para la UEFA dictadas inicialmente.

"Lo que va a pasar dentro de un mes es la audiencia previa. Pero ahí no pasará nada. Supongo que lo suspenderá hasta que decida un tribunal superior. Ya ha sucedido mucho con la suspensión de las medidas cautelares, porque ahora habrá que ver qué sucede en el futuro". Tebas ahí tiró la piedra y escondió la mano, porque no quiso profundizar mucho sobre lo que podía ocurrir, a su juicio, con los tres clubes implicados, Real Madrid, Barcelona y Juventus. "Podría haber muchos efectos, ya no hay medidas cautelares. ¿Puede pasar algo? Yo no lo sé", concluía al respecto.

Sí cargó de nuevo con los casos de los dos españoles y particularmente contra Florentino Pérez. "Me da lo mismo que no lo vean. Ellos se han encerrado en su egoísmo particular. Nosotros somos los que mandamos, lo que no se puede hacer es minusvalorar la competición. Hemos sabido seguir creciendo sin ellos, que les da igual el resto. Se puede crecer si se cree en la competición como creen casi todos", apuntaba el dirigente de la patronal futbolística. "El cuerpo me pide es que abandonen la Superliga, no creo en las medidas disciplinarias en estos momentos, pero no parece lo lógico que estén en las dos, deben respetar la competición".

¿Y que le ha parecido la última reforma de la Champions? "Con la reforma de la Champions me sentí incómodamente satisfecho. No está mal, no tiene nada que ver con la Superliga. Las grandes ligas teníamos miedo a que se canabilizara el dinero".

Y una última pregunta sobre la política de Joan Laporta del Barcelona respecto a su parte en LaLiga Impulso, donde un día parece que entra y otro no. "Veo el mismo humo que tú. No vamos a entrar nunca porque queremos otras condiciones. En ese caso lo tendrían que aceptar los 38 clubes restantes. Si sólo uno no lo acepta, no entrarán, así que no lo veo muy fácil".