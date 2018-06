Tecnología para evitar las lesiones

Chalecos GPS, pantalones cargados a batería, cámaras refrigeradas a 150 grados centígrados bajo cero y estadísticas en tiempo real: el Mundial de Rusia 2018 vio una explosión tecnológica para monitorizar en vivo el rendimiento de los futbolistas y prevenir lesiones.

El anuncio de FIFA de que videoanalistas médicos pueden advertir en vivo lesiones graves a través de una tablet y comunicar al cuerpo técnico durante el partido es apenas una de las tantas innovaciones tecnológicas que se utilizan en este Mundial, en el que el videoarbitraje se llevó toda la atención tecnológica.

Durante cada entrenamiento de los seleccionados que compiten en Rusia fue común ver a los jugadores con unos chalecos negros encima de sus camisetas: allí dentro hay un universo de estadísticas que los cuerpos técnicos y médicos usan para medir el rendimiento de un jugador antes, durante y después de los partidos.

"El GPS te da muchísima información, no sólo cuánto corre o qué velocidad o intensidad alcanza un jugador, sino también una posible sobrecarga o si tiene déficit de algún tipo", explicó el readaptador físico de la selección de Costa Rica y ex fisioterapeuta del Sevilla, Ángel Aceña. "Los chalecos tienen acelerómetros, que indican hacia dónde gira o qué equilibrios de apoyo tiene un jugador y te permite ver si alguna pierna puede tener sobrecarga", añadió.

La tecnología GPS para medir estadísticas deportivas existe desde 2003, pero su evolución hasta los actuales corpiños ha sido increíble. Se introdujeron en el fútbol de élite en la Premier League.

"El GPS se volvió un elemento más, como las botas, medias y el resto del equipamiento", contó el especialista en ciencias del deporte del Sunderland y la selección de Irlanda del Norte, Paul Walsh.

"No hay club de élite o selección que no use el GPS, sobre todo en entrenamientos para recuperarse de la fatiga de los partidos", explicó Aceña sobre las nuevas terapias regenerativas.

Un combinado siempre a la vanguardia de la innovación Inglaterra. En su campamento de Repino, al norte de San Petersburgo, llamaron la atención unos pantalones cargados a batería.

Se trata de los pantalones Lizard Heat, diseñados para mantener la temperatura de los músculos estable durante períodos de recuperación y mejorar la circulación sanguínea. Su objetivo es reducir el riesgo de desgarros o tirones musculares. Para este Mundial, el médico de la selección inglesa, Robin Chakraverty, se sumó al pedido que ya había hecho Josep Guardiola en el Manchester City, por ejemplo, vigente campeón de la Premier.

"Están diseñados con una tecnología infrarroja lejana, que ofrece un calor penetrante en el músculo, similar al de las bolsas de agua o mantas", contó su creador, Chris Ashdown a Daily Mail.

¿En cuánto ayudan todas estas tecnologías a la recuperación? Según Aceña, un jugador tarda cuatro días en recuperarse al 100% tras 90 minutos intensos de partido. "Las primeras 24 horas posteriores al partido son esenciales, si se puede recuperar en las primeras 12 horas, muchísimo mejor", cuenta.

Quizás la técnica más peculiar sea la cámara de refrigeración con nitrógeno, conocida como crioterapia. Durante el Mundial, la selección española aprovecha esta tecnología que tiene el Centro Deportivo de la ciudad de Krasnodar, donde está su campamento en Rusia.

Explica el ex preparador físico de Sevilla que "se trata de una cámara moderna que refrigera el aire con nitrógeno 130 o 150 grados centígrados bajo cero. El jugador entra con guantes, ojeras y abrigo durante tres minutos, donde el último minuto sí se siente un frío duro de la cintura para abajo", cuenta.

Son técnicas que pueden parecer incómodas para los jugadores, no siempre amigos de las estadísticas o de la recuperación, pero en un fútbol ultra competitivo y de máxima élite, intentan adaptarse. "Hay que convencerlos y no obligarlos. Si alguna herramienta no gusta, se prueba otra", finaliza Aceña. Está claro: hay tecnología suficiente para elegir.