Los clubes de Tercera reclaman a la RFEF los pagos comprometidos para subsistir

Un numeroso grupo de clubes de Tercera División (actualmente Tercera RFEF tras la reestructuración de la Federación Española), entre los que se encuentran varios sevillanos, no ha recibido parte de la subvención prometida por la RFEF correspondiente a la temporada pasada, con lo que la subsistencia de muchos de ellos se ve seriamente comprometida.

Varios clubes, en un año tan difícil por la pandemia por la reducción drástica de ingresos que ha provocado la imposibilidad de vender entradas o abonos por la prohibición de entrada de público a los estadios, más la consiguiente eliminación de los ingresos a través de los bares y ambigús de sus recintos, se han visto afectados considerablemente, ya que, a día de hoy, no han recibido cantidades correspondientes a los últimos meses de la temporada pasada.

En algunos casos estos clubes no han podido liquidar a las plantillas de la temporada pasada las cantidades comprometidas, con el riesgo de denuncias a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) que comprometerían el concurso de sus equipos en la temporada 21-22. En este sentido, la buena disposición a colaborar de los jugadores en la mayoría de los casos al entender esta situación está impidiendo que se den situaciones más dramáticas.

La RFEF a través del programa Impulsa 23 se comprometió a abonar 35.000 euros más IVA a cada club en Tercera División en concepto de “ayudas para la profesionalización”, en ese programa que llevó a cabo Luis Rubiales de fomentar el fútbol modesto, lo que también trató de impulsar con el nuevo formato de la Copa del Rey.

Sin embargo, pese a presentar toda la facturación correspondiente (de empresas de desplazamiento, etc) y teniendo en cuenta que para la mayoría es difícil porque las plantillas no están profesionalizadas y los jugadores suelen disponer de contrato amateur, varios clubes no han recibido a fecha de hoy las cantidades acordadas, con el quebranto que ello supone y la amenaza de sufrir denuncias por parte de AFE, que por otro lado está al tanto de esta situación. Además, varios de estos clubes han pagado ya el IVA de estas facturas con el consiguiente perjuicio fiscal y económico, así como los problemas que se derivan de la vulneración de presentar ante la Agencia Tributaria facturas que no se han cobrado en su totalidad.

En el grupo X de Tercera División, en esta situación se encuentran varios clubes que compitieron la pasada temporada en la categoría, como son los casos de CD Utrera, UD Lebrijana, CD Cabecense, Castilleja CF o Arcos CF, algunos de ellos descendidos a División de Honor, lo que hace que aún más se agraven los problemas económicos de estas entidades y que en algunos casos ha obligado a sus presidentes a adelantar cantidades de su propio bolsillo para el normal desarrollo de los clubes en los últimos meses de competición.

Los presidentes de estos clubes llevan los dos últimos meses manteniendo reuniones y haciendo consultas para solucionar esta situación, que no descartan reclamar por otras vías ante la postura de la RFFE, que desoye continuamente sus reclamaciones.