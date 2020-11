El Utrera se lleva un bofetón en Lucena

El Utrera recibió un duro correctivo en el duelo más atractivo de la jornada en el grupo X de Tercera División. El intratable Ciudad de Lucena, el rival del Sevilla en la Copa del Rey, pasó por encima de los de Jesús Galván (4-1) demostrando por qué es un equipo aspirante a todo esta temporada y que suma ya cuatro victorias consecutivas, varias de ellas con goleadas como la que tuvieron que sufrir los del San Juan Bosco.

El Utrera acudía invicto y tras tres triunfos seguidos dispuesto a asaltar el liderato del subgrupo B, pero se encontró con que los de Dimas Carrasco no le dieron ninguna opción, un 4-1 sin paliativos que hará reflexionar a los sevillanos. Juan Delgado, por dos veces (uno de penalti) y Cachana en propia puerta sentenciaron a favor de los cordobeses a pesar de que Lúa logró meter al Utrera en el partido con el 2-1. El penalti convertido por el ex delantero astigitano hizo inútil la reacción, mientras Nacho ponía la puntilla con el cuarto.

Los de Galván, terceros, se mantienen en puestos de play off por el ascenso, pero a cinco puntos del líder y a tres del San Roque de Lepe, que descansó.

El equipo sevillano mejor parado fue el Cabecense, que venció en el debut de Rogelio Sánchez en el banquillo en el Antonio Gallardo de Arcos (0-1). Un penalti convertido por el ex sevillista y ex madridista Ganfornina permite al equipo del Carlos Marchena respirar y trasladar la última plaza del subgrupo A al Antoniano, que perdió en casa ante Los Barrios y presenta síntomas para empezar a preocuparse. Los lebrijanos no conocen la victoria y Francisco Cordero, Rubio, empieza a estar cuestionado.

En este grupo la Lebrijana el sábado le birló un punto a uno de los aspirantes, el Ceuta (1-1), mientras que quien sigue intratable es el reforzadísimo Xerez CD, líder sólido que además volvió a jugar en Chapín.

También ganó el Sevilla C de Lolo Rosano ante un Coria en el que Fernando Cepeda no pudo debutar con una alegría. Los nervionenses han sumado tres triunfos que lo han relanzado en la tabla, aunque perdieron ante el San Roque (1-3) un partido aplazado entre semana. Este domingo venció por la mínima (1-0) con un gol de Calero.

En este mismo grupo el Castilleja logró cambiar su dinámica negativa y frenar su mala racha al arrancar un empate (0-0) en El Arcángel ante el filial del Córdoba, un choque en el que sufrió por momentos en la primera parte pero en el que acabó con muy buenas sensaciones que recordaron al equipo que empezó con fuerza la temporada.

Por último, el Gerena sumó un punto en La Palma (0-0), un equipo que no acaba de salir de abajo, que permite a los mineros permanecer en la zona intermedia de la tabla.

La jornada en Tercera División

Subgrupo A

Ceuta-Lebrijana (1-1)

Antoniano-Los Barrios (0-2)

Arcos-Cabecense (0-1)

Xerez CD-Rota (1-0)

Conil-Xerez DFC (suspendido)

Subgrupo B

Ciudad de Lucena-Utrera (4-1)

La Palma-Gerena (0-0)

Sevilla C-Coria (1-0)

Córdoba B-Castilleja (0-0)

Puente Genil-Pozoblanco (0-0)

Descansó: San Roque Lepe