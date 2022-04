Tercera RFEF: Gerena, Antoniano y Tomares se la juegan este domingo

La liga regular en el grupo X de Tercera RFEF concluye este domingo con varios objetivos por decidir que afectan a tres equipos sevillanos, uno por el ascenso, el CD Gerena, y dos por evitar caer a División de Honor Andaluza, el Atlético Antoniano y el UD Tomares.

Se espera un domingo de infarto (en horario unificado a las 12:00), puesto que lo que hay en juego es nada menos que dos plazas, las únicas que quedan, para el play off de ascenso a Segunda RFEF, a la que opta el Gerena junto a Córdoba B y Ciudad de Lucena, estos dos últimos con dos puntos de ventaja (57) sobre los mineros (55). Ya es equipo de Segunda RFEF el Recreativo de Huelva, máximo favorito y que ascendió como campeón, mientras que de los cuatro equipos que disputan el play off ya hay decididas dos plazas, la del CD Utrera como segundo, y la del Xerez CD, que aún no tiene garantizada la tercera plaza pero sí estar en la fase de ascenso, que se disputará el 7 de mayo en Estepona.

El Gerena, actualmente sexto (fuera del play off) necesita el triunfo sí o sí en su visita al Carlos Marchena a un Cabecense ya descendido y precisa que Córdoba B o Ciudad de Lucena pinchen. El filial del equipo califal juega en el San Juan Bosco de Utrera, por lo que el cuadro de Francisco Cordero, Rubio, tiene en su mano echarle un cable al Gerena de Juan Ramón Martín. Por su parte, el Ciudad de Lucena de Dimas Carrasco recibe a un Cartaya que no se juega nada. El equipo sevillano está obligado a ganar y depende también de otros resultados, ya que además en un triple empate (si ganara y empataran sus rivales) la igualdad sería máxima que habría que ir al balance general de goles. Un final de infarto desde luego.

La fase de ascenso es a partido único en Estepona el 7 de mayo. El Utrera, segundo, jugará con el quinto y el tercero se medirá al cuarto en un duelo en la que al final de la prórroga si hay empate pasará el que haya quedado en superior puesto en la liga regular.

Complicado para el Tomares

Por abajo, complicado lo tiene el Tomares, que ocupa la decimoquinta posición, primero de los tres puestos de descenso directo. Ya han caído Los Barrios y el Cabecense, mientras que el Atlético Antoniano tiene tres puntos más que el Tomares (31 a 28). El equipo aljarafeño necesita ganar en casa (nada menos que al Recreativo de Huelva, eso sí, ya ascendido) y esperar a que pierda el Antoniano, que juega en Lebrija contra Los Barrios, ya descendido. Pero es que además los de Diego Galiano deben ganar porque el decimocuarto aún puede descender en el caso de que el Cadiz B descienda de Segunda RFEE y arrastre una plaza y el ganador del play off no ascienda.

El Sevilla C, octavo, no se juega nada en su visita al Conil.