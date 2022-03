El Utrera golea al Sevilla C en la fiesta de Trabazo (4-0)

El Utrera de Francisco Cordero, Rubio, demostró que su gran temporada no es una casualidad y venció por goleada al Sevilla C en el mediodía perfecto para Adrián Trabazo, que anotó dos goles ante su antiguo equipo en un 4-0 final que permite a los de la Campiña seguir con un amplio colchón de puntos sobre el segundo clasificado del play off de ascenso, en el que está muy bien colocado y como único perseguidor del Recreativo de Huelva, líder con 10 puntos sobre el segundo clasificado de este Grupo X de Tercera RFEF, precisamente el Utrera.

Los de Rubio doblegaron a un rival difícil al que sometieron desde el minuto 11, cuando Carlos Valverde transformó un penalti. Luego, a los dos tantos de Trabazo le puso la guinda otro ex sevillista, Diego García, en una primera parte redonda en la que el filial de Juan Díaz Quinta quedó absolutamente noqueado. El primer perseguidor del Utrera es el Ciudad de Lucena, a siete puntos tras golear también al Conil en tierras cordobesas (4-1).

El que dio otro paso atrás en su lucha por meterse en el play off fue el Gerena, que no fue capaz de sumar un solo punto en su visita al filial del Ceuta. El equipo de Juan Ramón Martín está descolgado a seis puntos del quinto, el Xerez CD pese a que los de Emilio Fajardo no fueron capaces de ganar al Rota.

Por la parte de abajo de la tabla, el duelo comarcal entre el Antoniano y el Cabecense acabó en empate (1-1) y el equipo del Carlos Marchena abandona el farolillo rojo, ocupado ahora por Los Barrios tras su derrota en el Nuevo Colombino. Por su parte, el Tomares perdió en el San Sebastián ante el Puente Genil (0-1) y se complica en su lucha por la salvación.