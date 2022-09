Turquía amenaza con retirarse del Eurobasket por una presunta agresión a un jugador

La Federación de Baloncesto turca ha amenazado este domingo con retirarse del torneo del Eurobasket si no se investiga la agresión sufrido por el jugador Furkan Korkmaz tras el partido contra Georgia en Tiflis que terminó con la victoria georgiana por 83-88.

El escolta turco Korkmaz y el jugador georgiano Dude Sanadze se enfrentaron durante el partido y tuvieron que ser separados a la fuerza por otros miembros del equipo, por lo que fueron descalificados, informa el diario turco Hürriyet.

Cuando Korkmaz se encaminó a los vestuarios, fue agredido por otros jugadores georgianos, que no estaban jugando en este momento, así como por varios policías, ha aseverado la Federación del Baloncesto Turca (TBF) en un comunicado difundido en su web. "No se puede agredir a un jugador que va a los vestuarios. El partido ha terminado, perdimos, y en los vestuarios surgió una pelea a empujones con 30 policías; la policía oficial georgiana desencadenó una pelea física", denunció el vicepresidente de la TBF, Ömer Onan.

La Federación exige ahora a las autoridades de la FIBA que se le entreguen las imágenes de las cámaras de seguridad para aclarar qué ocurrió en los pasillos y, de no hacerse, amenaza con retirarse del torneo. "Se lo decimos muy claramente a la FIBA: Si se borran las cámaras, si hay una avería, si faltan dos minutos... Miraremos las cámaras una por una y tomaremos una decisión acorde", dijo Onan. "Si esto no se hace de forma urgente, perdonen, pero valoramos mucho a nuestros jugadores. No permitiremos que les hagan ni un mínimo daño. Nos retiraríamos del torneo", insistió el vicepresidente.

Onan atribuyó la responsabilidad del incidente a la FIBA y agregó que la TBF ha impugnado el partido por vulnerar las reglas y que se plantea incluso exigir que se repita.