Ulises Crespo se estrena en el Nacional

El piloto sevillano de karting Ulises Crespo compitió en su primera carrera del Campeonato de España al máximo nivel, logrando los objetivos que se había marcado para esta cita en un fin de semana caracterizado por los numerosos toques entre los 35 pilotos de ocho países que se dieron cita en la categoría junior.

Crespo acudía al Circuito Internacional de Campillos con la misión de acumular experiencia frente a los mejores que compiten en el Nacional, pilotos con mucha más trayectoria, por lo que estaba sobre todo centrado en demostrarse que puede medirse de igual a igual con el resto de rivales en la pista y encontrar buenas sensaciones con el coche y el equipo.

Ulises estuvo todo el fin de semana situado en la parte media de la clasificación. El sábado se celebraron las clasificaciones previas en las que Crespo logró un P21 de los 36 pilotos inscritos que lo dejaba en un lugar complicado para salidas del día siguiente, logrando un buen registro de 1.03,8 minutos, a menos de un segundo del líder de la prueba.

Ya el domingo se celebraron las dos mangas puntuables. En la primera, Crespo acabó en el puesto 25 al ser sancionado con 5 segundos por meter el pontón delantero en un lance en la primera vuelta.

En la segunda manga un adelantamiento arriesgado en la tercera vuelta le dejó el coche muy tocado en el frontal y en la dirección, a pesar de lo cual, el sevillano acabó en un meritorio puesto el 28 con un mejor crono de 1.03,848 minutos.

"Ha sido un fin de semana muy productivo. Fue una lástima haber salido tan atrás en las mangas del domingo. En el Campeonato de España, con tanto tráfico, los toques entre pilotos son muy habituales y en las dos carreras he tenido incidentes que me han hecho perder mucho tiempo. Aun así valoro muy positivamente mi primera carrera al máximo nivel. Ha sido toda una experiencia que me sirve de aprendizaje. Vuelvo al campeonato andaluz con más fuerza si cabe", indicó el sevillano.

Además del equipo habitual de KRS y FA, este fin de semana se desplazaron hasta Campillos personal del equipo nacional DPK FA Alonso kart (Asturias) para ver in situ, las evoluciones de los pilotos de la escuadra malagueña. Los responsables de DPK FA se mostraron satisfechos con el trabajo desarrollado en general y con Ulises Crespo, en particular. Desde Asturias, sede principal del equipo, se apunta la posibilidad estar con Ulises cuando se haga su presentación oficial en Sevilla.

Por su parte, el director de la escudería KRS, Juan Sánchez, también se mostró satisfecho con el trabajo del piloto hispalense. "Quizás estuvo un poco presionado por querer hacerlo bien. Pero su trabajo diario nos dice que va a ser un piloto de garantías. Sólo necesita más experiencia".

La próxima carrera de Crespo será a finales de mayo en el circuito de Villafranca de Córdoba, donde debe recuperar la senda de los podios en el Campeonato de Andalucía.

Para la temporada 2024 Ulises Crespo cuenta con el patrocinio de la ciudad de Sevilla a través de su oficina de Turismo, la colaboración de la Fundación Cajasol y el apoyo tecnológico de FA Alonso kart, la sección de karting del piloto español Fernando Alonso.