El Utrera confirma su mala racha ante el Xerez CD (1-0)

El Utrera, el mayor aspirante al ascenso de los equipos sevillanos, confirmó su momento de crisis tras caer ante el Xerez CD en el estadio de la Juventud, donde se vio un bonito espectáculo c on dos equipos que luchan por hacerse fuerte en los puestos deplay off de ascenso y que se decidió en la segunda parte con un gol de Borja (1-0). Antes, sobre todo en los compases iniciales, el equipo de Francisco Cordero, Rubio, dejó una buena imagen e incluso estrelló un balón en el larguero.Pese a que suma cuatro jornadas en las que sólo ha sumado dos puntos, el Utrera sigue segundo, aunque a diez puntos ya del líder, un Recreativo incontestable. La derrota del Ciudad de Lucena permite que siga manteniendo su renta de tres puntos sobre el tercero, aunque el Xerez se le acerca y promete ser un rival directo.

Quien ya no lo es el Gerena, fuera de los cinco primeros al caer en casa por 1-2 ante el líder pese a que se adelantó muy pronto con un gol de Vicente. Los de Juan Ramón Martín son superados en la tabla por el Córdoba B, quien en el duelo de filiales se encarama de nuevo al play off tras ganar por 3-4 al Sevilla C en una duelo vibrante en el que el equipo sevillista logró empatar un 0-3. Los de Juan Díaz Quinta están a mitad de la tabla, novenos.

Por abajo, la alegría la dieron el Cabecense y el Antoniano, ambos aún en zona de descenso. En el Antonio Marchena se quedaron los tres puntos en el duelo ante el Pozoblanco, una remontada culminada en el minuto 84 por Cabrera (2-1), Los lebrijanos vencieron al Ceuta B (2-0) con tantos en cuatro minutos.

Por último, el Tomares cayó en Conil por 2-1, aunque el equipo de Rafa Tubio, pese a sumar dos derrotas consecutivas se mantiene fuera del descenso.

Resultados 24ª jornada

Conil-Tomares (2-1)

Sevilla C-Córdoba B (3-4)

Gerena-Recreativo (1-2)

Xerez CD-Utrera (1-0)

Los Barrios-Cartaya (1-1)

Rota-Ciudad de Lucena (1-0)

Cabecense-Pozoblanco (2-1)

Antoniano-Ceuta B (2-0)

Descansó: Puente Genil