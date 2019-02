El Utrera da un golpe en la mesa (1-0)

El Betis Deportivo cayó ante el líder en su visita a Utrera en un encuentro marcado por el tempranero gol de Sergio Ortiz, que se produjo nada más transcurridos tres minutos de juego. El tanto lastró a los verdiblancos de ahí en adelante y, a pesar de que buscaron el empate, se fueron sin puntos del estadio San Juan Bosco.

En el arranque, el Utrera fue total dominador del choque. En los compases iniciales, un aluvión de juego local superó a los béticos, espoleados por un estadio que lució una de sus mejores entradas de los últimos años. Y pronto llegó el primer y único gol, obra de Sergio Ortiz. En un córner sacado por David Segura, el lateral diestro apareció en el primer palo para rematar picado y batir a Carlos Marín.

El Betis se fue reponiendo poco a poco del gol y se hizo dueño del balón, pero no llegaba con suficiente peligro. La mayoría de las jugadas morían en la frontal y lo más destacado del ataque visitante llegaba a balón parado. Hay que destacar el contratiempo que supuso la lesión de Marín, que tuvo que abandonar el terreno de juego superado el cuarto de hora dejando su sitio a Dani Rebollo.

Tras el ecuador, sin embargo, el conjunto verdiblanco salió con aires renovados, atosigando la portería de Antonio Ayala de otra forma. Intensificó su presión y empezó a contar con llegadas con peligro al poco de iniciarse la segunda mitad. Ahí, como es habitual, se erigió en protagonista el meta del Utrera. Intervino hasta dos veces en una jugada en la ocasión más clara de toda la segunda parte, sacando sobre la línea de gol un remate a bocajarro de Raúl.

Conforme iba corriendo el tiempo, la presión y las fuerzas del Betis se fueron disipando, aunque los de José Juan Romero no dejaron de intentarlo en todo el encuentro. Paulatinamente, el Utrera se fue plantando mejor en el centro del campo y a defensa y los visitantes no lograron generar más peligro. Igual de cerca, o de lejos más bien, estaban el 2-0 y el empate bético en un auténtico partidazo que bien podría significar un encuentro del play off de ascenso.

En resumen, la zaga utrerana –la segunda menos goleada de la categoría– fue capaz de aguantar el embate de un Betis Deportivo que no se guardó nada. Con este triunfo, el equipo de Jesús Galván ya aventaja en cuatro puntos a su máximo perseguidor, el Cádiz B.