El Utrera sale de su bache ante el Gerena (1-0)

La jornada en la Tercera División en cuanto a los equipos sevillanos se refiere se saldó con la victoria del Utrera ante el Gerena (1-0) que permite a los de Jesús Galván salir del bache en el que había entrado tras tres derrotas seguidas y ante equipos del fondo de la tabla e incluso goleado por uno de ellos, el Pozoblanco (4-0).

Un tanto de Rubén Cruz de penalti en el minuto 71 permite a los utreranos respirar y mantener esperanzas de cara a reconducir la temporada y lograr el objetivo de entrar en el play off de ascenso, una zona en la que se ha colado el Sevilla C tras una victoria (2-3) casi en el último suspiro en un vibrante partido ante un Castilleja necesitado que se adelantó dos veces y que no supo mantener su ventaja. Wojcik de un gran cabezazo adelantó a los locales, mientras que Capitas empató en un saque de banda. Ya en la segunda parte, el también es sevillista Pavón estableció pronto el 2-1, pero otro despiste en un saque de banda dio a Jaime la opción de empatar. Y cuando el 2-2 parecía que iba a ser el resultado final una contra culminada de Manzorro le dio el triunfo a los de Lolo Rosano.

En este mismo grupo al Coria también se le escaparon dos puntos al final ante el Puente Genil en el estadio Guadalquivir, donde Iván Acosta adelantó a los de Fernando Cepeda. Ezequiel Lamarca, en el 89, empató para los cordobeses (1-1).

En el grupo A los tres equipos sevillanos sumaron un punto. Cabecense y Lebrijana empataron en el Carlos Marchena (2-2) un encuentro en el que un doblete de Jony dio vida a los de José Antonio Asián. El ex central del Coria salvó en el tramo final para su equipo un punto al convertir un penalti.

Por su parte, el Antoniano también acabó perdiendo la victoria ante el Conil en los minutos finales, en esta ocasión en el descanso (92') y después de ir ganando por 2-0 a falta de 15 minutos para el final.

Resultados Tercera División

Subgrupo 10A

Cabecense-Lebrijana (2-2)

Antoniano-Conil (2-2)

Xerez DFC-Ceuta (3-0)

Rota-Arcos (2-1)

Los Barrios-Xerez CD (1-0)

Subgrupo 10B

Pozoblanco-La Palma (0-1)

Castilleja-Sevilla C (2-3)

Utrera-Gerena (1-0)

Coria-Puente Genil (1-1)

Córdoba B-San Roque Lepe (1-2)

Descansó: Ciudad de Lucena