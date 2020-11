Sin tiempo para lamentarse por la derrota ante el Atlético del domingo (4-1), en un partido en el que dejó escapar cualquier opción en un par de minutos, en sendas acciones muy discutidas, el Betis Féminas repite en la capital española (17:00) ante el Rayo Vallecano este miércoles, partido aplazado en su día por varios casos positivos de Covid-19 en el conjunto rayista.

El equipo de Pier busca un resultado positivo que refrende su mejora en las últimas jornadas ante un rival que aún no sabe lo que es puntuar, aunque sólo ha disputado tres partidos hasta el momento contra conjuntos de la parte alta de la liga.

Pier se quejó por enterarse el domingo que debía jugar estar tarde en Vallecas

Ganar no será tarea fácil, pero sí el objetivo de un conjunto verdiblanco que quiere demostrar que puede competir en cualquier campo. Seguir con la dinámica positiva y con las sensaciones que se dejaron hasta el descanso frente al Atlético será fundamental para cimentar el posible triunfo, así como hacerse fuerte atrás y no encajar goles, quizá el mayor problema de las heliopolitanas, que tendrán que lidiar también con el cansancio físico. Ésta será otra de las tareas del técnico, ya que este compromiso fue fijado el pasado domingo. "Me parece algo injusto, pero hay que recuperarse físicamente e ir a Vallecas a por los tres puntos", manifestaba Pier.

El preparador hispano-italiano no podrá contar con Ana González, que vio su quinta amarilla frente al Atlético. Abam sigue dando pasos en su proceso de recuperación, pero aún no está disponible, por lo que en la lista de futbolistas convocadas sólo se cae respecto al último choque Ana González. El resto están disponibles para el preparador verdiblaco.

Por otra parte, será un partido especial para dos jugadoras del Betis Féminas. Marta Perarnau y Altuve regresan a la que fuera su casa.