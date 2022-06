Veteranos Sevilla Rugby gana el trofeo de la Reliquia Maltratada en el Festival Europeo Golden Oldies de Verona

El equipo de Veteranos Sevilla Rugby ha sido galardonado con “The Battered relic” en el EGORF celebrado en Verona entre el 9 y el 13 de junio. Esta antigua tetera de cobre fue presentada por los equipos de "exiliados holandeses" en el primer festival europeo organizado por ellos en 1992.

El premio, ganado en la primera edición por el equipo galés de Swansea, está ahora en manos de Veteranos Sevilla que toman el testigo de los Vintage Vikings suecos y será entregado por el equipo de Sevilla en la próxima edición al equipo que mejor encarne el espíritu de los Golden Oldies durante el próximo Festival. Hasta la fecha tras los galeses lo han ganado los Viejos mercenarios del Stade Français de París en 1994, Swiss Gnomes en 1996, Catterham Old Cats England en 1998, Gelezinis Vilkas Vinius de Lituania en 2002, CDUP Old Greens de Oporto en 2004, Y Gogs Caernarfon de Gales en 2006, Kings Pebrots A. V. Barcelona en 2008, Rheinland Methusalem en 2010, I Cangrandi Old Rugby Verona en 2012, Les Mousquets de la Lèze de Francia en 2013, XV Pata Negra de Madrid en 2015 y 2017, GZ Zùrich Springcows en 2017, Vintage Vikings de Suecia en 2019 y Veteranos Sevilla en 2022.

En palabras de David Haynes, quien lo introdujo: "Cuando estaba buscando un premio para el Festival, primero fui a buscar los escudos, platos y tazas normales, pero no pensé que este fuera el espíritu del Festival, así que decidí buscar algo viejo y tal vez astillado y dañado. ¡Pasé unas 4 horas caminando por la ciudad mirando tiendas de segunda mano y antigüedades cuando me encontré con la lata! Era como los viejos jugadores de rugby: era brillante, al igual que la mayoría de nosotros; había visto días mejores, quién no lo ha hecho; estaba abollado, al igual que muchos viejos jugadores se sienten después de un buen partido duro. Alguien intentó soldar y reparar la lata en algunos lugares y muchos jugadores de Golden Oldies han sido parcheados a lo largo de los años... En mi opinión, era el símbolo perfecto para un Festival de Rugby Oldies".

El club arlequinado de Veteranos de Sevilla tiene muchas posibilidades además de ser el organizador de este Festival EGOR en la próxima edición de 2024 decisión que se tomará tras el verano.