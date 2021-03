El Sevilla Femenino comparece este domingo (13:30) en tierras donostiarras para medirse a la Real Sociedad, uno de los conjuntos más en forma del campeonato y ocho puntos por encima de las nervionenses.

Tras el mal regusto de la pasada jornada, cuando no pasó del empate ante el Logroño en casa, el cuadro hispalense sólo piensa en el partido a partido para seguir mejorando. En la primera vuelta el duelo acabó en tablas con el gol inicial de la vasca Eizagirre que fue neutraliazado con el Ana Franco. "La semana de trabajo fue muy buena. Corregimos algunas cosas que nos faltaron ante el Logroño y estamos con ganas de que llegue el domingo con un partido que será de máxima exigencia y que sabemos que tenemos que estar en un excelente estado de forma tanto individual como colectivo para poder ir a disputar los tres puntos a San Sebastian", indicó el técnico Cristian Toro, que no podrá sentarse en el banquillo de Zubieta por sanción: "Es un partido diferente, porque me toca verlo en la grada ya que hacía tiempo que no me expulsaban, pero tengo confianza plena en que las jugadoras saben lo que tienen que hacer y en el cuerpo técnico. Hay veces que yo soy muy intenso y esto es otra situación de maduración para que conectemos rápido y más crecimiento en la comunicación y a nivel de equipo".

Para cerrar, volvió a destacar las virtudes del rival, ante el que hay que intentar hacerse fuerte: "La Real Sociedad es uno de los conjuntos que mejor ataque posicional hace de la categoría, con jugadoras de calidad en todas las líneas. Tenemos que hacer las cosas muy bien en un campo difícil, ya que son partidos en los que hay que ir a jugar de tú a tú para seguir creciendo y haciendo más grande todo el camino que vamos recorriendo", explicó.

De cara a este encuentro, el técnico argentino ha confeccionado una lista de 18 futbolistas con las únicas ausencias de Carla Armengol y Teresa Mérida con respecto a la última lista ofrecida previa al encuentro ante el EDF Logroño. El encuentro (13:30) podrá seguirse a través de las cámaras de GOL TV..