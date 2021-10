Zverev frena a Alcaraz en Viena

Alexander Zverev, segundo favorito, puso en liza sus mejores golpes para imponerse a Carlos Alcaraz por 6-3 y 6-3, en una hora y nueve minutos, alcanzando la final del torneo de Viena, que es su quinta en la presente temporada.

El duelo entre los firmes representantes de las dos últimas generaciones del tenis (Zverev 24 años y Alcaraz 18), que es el segundo entre ambos tenistas (los dos con triunfos para el germano) se lo llevó el de Hamburgo, número cuatro de la lista de la ATP que firmó un sólido encuentro ante una de las revelaciones de la temporada.

El alemán no dio opciones al jugador murciano, avalado con su notable saque y excelente volea, ante un Alcaraz, número 42 del mundo, que no pudo encontrar su ritmo. El español nunca bajo la guardia y lo intentó, pero poco pudo hacer ante el servicio rival. La prueba es que el teutón no lo cedió durante todo el choque y el español sólo dispuso de una ocasión para romperlo, justo en el último juego.

Zverev, en cambio, se hizo en tres ocasiones (dos en el primer set) con el saque de Alcaraz, lo que le llevó a alzarse con el partido. El murciano se quedó en las semifinales de un torneo en el que se estrenaba y donde volvió a mostrar una gran evolución, y que hay que contar ya con él. Su rival en la final será el estadounidense Frances Tiafoe, número 49 de la lista ATP, que superó al italiano Jannik Sinner, número 11, con una remontada. Perdió la primera manga por 3-6 y se llevó la segunda por 7-5, pese a verse con un 2-5 en contra. En el tercer set el transalpino acusó de inicio el golpe de haber dejado escapar la ocasión de sellar la victoria y cedió por un contundente 6-2, cediendo dos veces su saque.

Mientras, en San Petersburgo pelearán por el título el estadounidense Taylor Fritz y el croata Marin Cilic, tras dejar en el camino al alemán Jan Lennard Struff y al holandés Botic van de Zandschulp, respectivamente.

Fritz, quinto favorito, alcanzó la sexta final de su carrera, la primera del año, tras remontar al germano y vencer en tres sets (5-7, 6-1 y 6-3). El californiano, de 23 años, aspira ahora a su segundo título después del que logró en el 2019 en Easbourne. Tendrá enfrente a Cilic, que ganó con solvencia a Van de Zandschulp, procedente de la fase previa, por un doble 6-3.

El jugador de Medjugorje (Bosnia), de 33 años, está a un paso de lograr su segundo título del año, el segundo del 2021, después de reencontrarse con el éxito en Stuttgart, que sería el vigésimo de su carrera. Perdió este año la final de Moscú y parece haber recuperado el buen nivel de juego, aunque lejos todavía del que lo llevó a ser la tercera raqueta del circuito.