El BM Montequinto merece más en Algeciras (25-21)

El sénior masculino del Balonmano Montequinto luchó como un titán en su partido frente al Bm Ciudad de Algeciras, que acabó perdiendo por un engañoso 25-21 cuando a punto estuvo de resolver el duelo a su favor tras una lucha intensa por ganar los dos puntos.

Pese a que los locales dominaron el marcador en la primera mitad, no consiguieron doblegar a un equipo quinteño muy peleón que no dio ningún balón por perdido y que no se rindió pese a estar cinco tantos por debajo en el descanso.

Tras la reanudación, continuó el trabajo sin pausa quinteño, que dio como resultado un ajuste en el marcador de dos goles de ventaja local a falta de diez minutos. Con numerosos cambios defensivos y jugadas de estrategia, se llegó a los últimos cinco minutos solo un gol por debajo, optando por una defensa individual que no permitió sobrepasar a los locales, que a la postre se llevaron el encuentro 25-21.