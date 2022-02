Los sevillanos Blanca Cueto y Gonzalo Díaz, campeones de España

Los andaluces Arturo Arauz y Blanca Cueto, en Sub 17, y Gonzalo Díaz, en Sub 15, se han proclamado este fin de semana campeones de España de Techno en aguas de Alicante, en una regata incluida en la Semana Olímpica de la Comunidad Valenciana. Pese a la poca intensidad con la que el viento sopló en la despedida, el Real Club de Regatas de Alicante conseguía salvar la jornada con una prueba más para las diferentes categorías Techno, a excepción de los Sub 13.

Arauz, windsurfista del CN Puerto Sherry mantuvo el liderato desde el primer día y a lo largo de cuatro jornadas en las que se completaban siete pruebas. Un 5º era el peor resultado del andaluz, que fue capaz de ganar hasta tres pruebas, sumando también un 4º, un 3º y un 2º. Junto a él en el podio absoluto, el bronce se lo colgaba otro andaluz y compañero de equipo del campeón, Jaime Aragón.

También es andaluza, en este caso sevillana, la campeona femenina, título que conseguía la windsurfista del Club Náutico Sevilla, Blanca Cueto, a la cabeza de un podio cien por cien andaluz que completaban Marcela de Andrés y Claudia Herrero, ambas del CN Puerto Sherry.

Por su parte, el sevillano Gonzalo Díaz, también del Náutico Sevilla, lograba el subcampeonato absoluto y el campeonato masculino en sub 15, categoría en la que la tercera niña era Lucía Guardiola del Club Náutico Puerto Sherry.

También se ponía fin a los campeonatos de las clases iQFoil Sub 17 y Sub 19, en las que sin conseguir títulos, también destacó la actuación de la armada andaluza. En Sub 17, sólo dos puntos le faltaron al regatista del RC El Candado, Antonio Medina, para coronarse en el podio absoluto del que se quedaba a las puertas, y también dentro del top10 finalizaba Antonio Cueto del CN Sevilla que firmó el octavo lugar.

En iQFoil Sub 19, Alejandro Arauz del CN Puerto Sherry se clasificó décimo, seguido un puesto más abajo por su compañero de club Juan Pedro Guardiola.