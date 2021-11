El Mairena Vóley visita al colista Mintonette

El equipo del Mairena Vóley se desplazan este sábado con destino a Almería, donde lo espera el conjunto del Mintonette, actual colista de este Grupo C de la Superliga 2 femenina de vóley nacional.

Tras la victoria de la semana pasada ante el Ciutad Cide balear en un partido muy importante contra uno de los mejores equipos del grupo, las 'Guerreras' de Alejandro Terrero van a la capital almeriense dispuestas a traerse la victoria para casa.

Sin embargo, las confianzas están prohibidas, pues las aljarafeñas son sabedoras de que el Mintonette no es el equipo que refleja la tabla, y en cualquier partido puede despertar y empezar a ganar partidos en este Grupo C donde no hay ningún rival fácil.

En el partido de la semana pasada destacaba sobremanera la labor de la receptora Alba García, que fue proclamada como la MVP de la séptima jornada en la Superliga 2 de voleibol.

El partido comienza a las 16:30 en el Palacio Mediterráneo de Almería.