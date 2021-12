Centro GN se convierte en nuevo patrocinador del Club Voleibol Esquimo

Los buenos resultados que el Club Voleibol Esquimo está consiguiendo en las últimas jornadas se unen al buen trabajo que el club está realizando para conseguir nuevos patrocinadores que se unan al proyecto Esquimo. El Club Voleibol Esquimo y el Centro GN han firmado un acuerdo de patrocinio que une a la empresa nazarena a la familia Esquimo.

GN es un centro de Estética Avanzada y Bienestar, especialistas en la piel, microblading, cuidado manos y pies, masajes, rituales y mindfulness. A la empresa nazarena la avalan más de 14 años de experiencia en el sector de la estética. Centro GN estética avanzada & wellness comienza con la idea de crear una fusión entre, la salud, bienestar y belleza, ya que desde nuestra visión el cuidado por el cuidado igual de ellas nos genera un estado óptimo y calidad de vida.

GN nace de un proyecto hecho realidad de las manos creadoras de Rosa Mª R. y Rosa Mª J., a través de este sueño hemos plasmado en nuestro centro, servicios que trabajan esta fusión. GN nace en el 2011 después de un riguroso trabajo para traer las mejores técnicas, protocolos a nuestro centro, siendo un centro a la vanguardia, exigencia y exclusividad donde el cliente obtendrá un trato único y personalizado. Su filosofía es "dedicar un tiempo para relajarse y renovarse es el comienzo del bienestar y la belleza".

Rosa Mª R. fundadora y directora del Centro GN con más de 13 años de experiencia en el sector. "Mi espíritu innovador e investigador me impulsó a formarme en los mejores centros de estética y belleza en Sevilla, Madrid, Barcelona e Italia, todo ello me hace especialista en el sector siendo también formadora para nuevas generaciones de esta profesión. También mi inquietud sobre el bienestar por las personas me ha llevado estos años a formarme en el grado de psicología, al igual que desde el 2012 en yoga y mildfulness como profesora".

Rosa Mª J. fundadora y directora del Centro GN con el mismo afán y pasión por el bienestar de las personas: "Comienzo mi trayectoria profesional en el sector de la estética personal junto a mi hija y compañera en el 2011, especializándome en terapias y protocolos Spa, masajes, tratamientos y maquinaria de última generación. Todos ellos de la mano de prestigiosos centros de formación tanto en España como en Italia. Especialista en yoga y mildfulness desde el año 2000".