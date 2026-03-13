El Bádminton Rinconada recibe al líder para seguir afinando su juego antes del 'play off' por la permanencia

El primer equipo del Club Bádminton Rinconada volverá a la competición este domingo 15 de marzo, cuando dispute el encuentro correspondiente a la séptima jornada del Top10 Iberdrola, que tuvo que ser aplazado a comienzos de febrero debido a la alarma meteorológica por las fuertes inclemencias del tiempo.

El partido se celebrará a partir de las 11:00 horas en el Pabellón Cubierto Municipal Fernando Martín de San José de La Rinconada, donde el conjunto sevillano recibirá a los actuales líderes del Grupo B en un duelo que servirá para medir el momento competitivo del equipo antes del tramo decisivo de la temporada.

Más allá de los puntos en juego, el Rinconada afronta el choque con la intención de seguir consolidando sensaciones y continuar ajustando su rendimiento de cara al objetivo principal del curso, que no es otro que afrontar con garantías el play off por la permanencia en la máxima categoría del bádminton español.

Preparar el momento clave de la temporada

El técnico rinconero, Antonio Molina, dejó claro que el resultado inmediato del encuentro tiene su importancia, pero que el verdadero propósito del equipo está en seguir creciendo colectivamente para llegar en el mejor estado posible a la fase decisiva.

Según explicó el entrenador, el partido servirá para evaluar aspectos clave del rendimiento del equipo como el ritmo de juego, la cohesión de las parejas y la reducción de errores no forzados durante los encuentros.

El técnico considera fundamental aprovechar estas últimas jornadas de la fase regular para seguir evolucionando en el juego y afrontar con confianza el momento más delicado de la temporada. “La idea es mejorar en estas dos últimas jornadas y tener una mentalidad positiva para afrontar retos sumamente importantes para la entidad al final de temporada”, explicó.

Un rival que busca asegurar el liderato

El rival que visitará La Rinconada llegará además con objetivos muy distintos. Los líderes del Grupo B buscarán asegurar el primer puesto de la clasificación, una posición que les permitiría contar con factor cancha en su lucha por el título del Top10 Iberdrola.

Por ello, desde el conjunto sevillano esperan un equipo muy competitivo, que previsiblemente acudirá al encuentro con todos sus efectivos disponibles.

“El domingo tendremos un equipo competitivo frente a los actuales líderes del grupo, que sin duda vendrán con todo lo disponible para asegurar el primer puesto”, explicó Molina.

Crecer para el reto del 18 de abril

En el seno del Club Bádminton Rinconada existe plena conciencia de la dificultad del encuentro, aunque el foco está puesto en continuar con la hoja de ruta marcada para el final de temporada.

El objetivo es claro: seguir mejorando colectivamente, llegar con la plantilla en plenitud y afrontar en las mejores condiciones el decisivo compromiso del 18 de abril, fecha señalada en el calendario del club. “Debemos seguir creciendo y cumplir con la hoja de ruta para poder tener a todos los efectivos disponibles el 18 de abril, cuando nos jugamos la vida”, concluyó el técnico rinconero.

Con ese horizonte en mente, el Bádminton Rinconada afronta este compromiso como una nueva oportunidad para consolidar su evolución competitiva y seguir preparando el desafío que marcará el destino del club en la élite del bádminton nacional.