Alguna vez será la primera

Después de dos salidas con cara (Valencia) y cruz (Zaragoza), el Coosur Betis vuelve a jugar ante su afición un partido (otro más) clave en este mal arranque de la competición. Clave, sin haber nada decisivo en juego aún en esta décima jornada, por ver si el equipo de Joan Plaza da alguna vez ese paso adelante y reclamado para competir de forma regular; por no perder el tren de la liga antes de tiempo y salir de la cola de la clasificación, que duele verse último; y porque esa “ensalada” que podía “quedar bien” de la que hablaba en pretemporada el técnico no haya caducado del todo.

Una vez más, no es el mejor rival para recuperar el paso, pero pocos esperaban el rebrote en la Fonteta ante un conjunto de nivel como el taronja, por lo que es posible esperar la reacción frente a un Lenovo Tenerife (17:00) algo timorato en este inicio pese a que cuenta ya con seis triunfos en el saco y busca dar un paso firme hacia la Copa del Rey.

El cuadro insular, una de las muchas bestias negras –es lo que tiene perder más que ganar– de un Betis que, como tal, nunca lo ha derrotado en siete duelos, mantiene el bloque ganador de las últimas campañas y este curso ha sumado calidad contrastada de ACB como el ex cajista Sastre o el ex de Unicaja Wiltjer, que está siendo uno de los más destacados en el equipo de Txus Vidorreta. Viene de ganar al Prometey ucraniano por 80-78, remontando un 70-75 en los últimos minutos en el partido de la FIBA Champions.

Pero llegue quien llegue a este Tenerife, hay dos capitanes-generales con nombres propios sobre los que gira el conjunto: Marcelinho Huertas y Shermadini, que ya jugó unos minutos la pasada jornada tras perderse cinco encuentros por lesión. Frenarlo, sin embargo, no debe convertirse en una obsesión para Marko Todorovic, que sigue por Sevilla pese a la oferta china, y el recién llegado Pasecniks, que a poco que esté físicamente para echar una mano debería estar ya por delante de Agbelese en la rotación.

El pívot georgiano no está todavía a tope de rendimiento y frenar a los bases contrarios y no dejar espacios a cuatros muy certeros desde el triple como el mencionado Wiltjer o Doornekamp son situaciones casi más importantes. En definitiva, mostrar una buena defensa que permita estar en el partido hasta el final, porque del ataque el Betis no puede depender. Tampoco de la defensa, bien es cierto, hasta ahora, ya que en nueve jornadas todavía sólo ha dejado por debajo de los 80 puntos a un Barcelona a medio gas.

Refuerzo Pasecniks podría jugar ya al llegar en un buen estado físico y tener un puesto tan definido

Más allá de intentar llevar el ritmo del choque, no permitir que Fitipaldo y Marcelinho (el segundo equipo en asistencias con 17,8 de promedio) hagan jugar a los suyos y hacerse fuerte bajo los aros para evitar canastas fáciles cerca de la canasta y no conceder muchos rebotes, el Coosur Betis tiene que jugar al baloncesto de una vez. Lo que hace cualquier equipo con el que se enfrenta, que mueve el balón con fluidez en ataque y en defensa llegan las ayudas para no permitir tiros liberados.

La presión, ésa con la que un profesional debe saber convivir, se está comiendo a algún jugador y al equipo. Carrington necesita un buen partido para entender que puede hacer algo más que fallar triples y Evans, que tendrá trabajo –que le dejen claro que no puede pasar por detrás en los bloqueos a Marcelinho–, debe dar de una vez los números que se esperan de un base que ocupa ficha de extracomunitario.

17,8 asistencias Son las que promedia el Tenerife en lo que va de liga, por las 13,6 del conjunto verdiblanco

Pasecniks ha sido el primero, pero si nada cambia no será el último refuerzo en llegar a Sevilla para darle un giro a una situación que empieza a ser “muy preocupante” en el club. Hay varios jugadores señalados y esta vez, al contrario que suele ocurrir en el deporte, parece que se moverán piezas de la plantilla antes que el banquillo.

Lógico también. En la jornada 10 la salvación está a tiro, a un triunfo, aunque la distancia por sensaciones parece mucho mayor. Pero lo que cuentan son los resultados y con un triunfo todo se verá con otra perspectiva.