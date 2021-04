Una derrota (Real Madrid), un triunfo (Joventut) y ahora visita San Pablo este sábado (20:45) el Lenovo Tenerife en un duelo con el que el Coosur Betis pone fin a una dura trilogía de envites con los equipos de arriba. Que la nota en esta serie pase de regular a buena pasa por ganar a uno de los equipos más forma de la ACB, que pelea por la tercera plaza y que en Europa, con la clasificación para la Final Eight en las manos, camina con igual solidez.

Apenas cinco derrotas acumula el cuadro lagunero en las 25 jornadas disputadas, números que evidencian la dificultad de la empresa verdiblanca, pero el equipo de Joan Plaza viene compitiendo bien en las últimas jornadas y si sus pilares aparecen, Feldeine en la anotación, Ndoye en la pintura y Kay se impone en el rebote, sus opciones aumentarán siempre que el colectivo funcione defensivamente. Ahí es donde puede marcar las diferencias el cuadro sevillano, que dejó en 61 puntos al Andorra hace tres jornadas y en nueve puntos al Joventut en un primer cuarto (9-20) que marcó la victoria en Badalona.

El Betis jugará sabiendo lo que han hecho algunos de sus rivales directos por la permanencia como el Bilbao Básket, que recibe a las 18:00 al Manresa, y el Fuenlabrada y el Obradoiro, que se miden en Madrid a la misma hora.

Si importante fue ganar a la Penya por lo inesperado que pudiera ser vencer a los verdinegros a domicilio, también lo sería superar a un Tenerife que apenas ha perdido tres partidos fuera en lo que va de curso, el último ante un Gipuzkoa que lo sorprendió remontando hasta una decena de puntos, aguantando aquel día el intercambio de golpes y aprovechando que los de Txus Vidorreta dieron el choque por ganado antes de tiempo.

El Lenovo Tenerife llega a Sevilla desde Riga, donde jugó el miércoles sin Shermadini, duda

No podrá sorprender el Coosur por ahí al Tenerife, que aprendió la lección de no dar por muerto al contrario antes de tiempo, pero sí desde un colectivo que aun negociando una rebaja salarial por la pandemia está demostrando un gran compromiso y acumula dos triunfos de los últimos tres partidos. Y en la misma línea deberá seguir para superar a un Tenerife que llega a Sevilla directo desde Riga, donde jugó el miércoles.

Pese al largo viaje, el equipo canario tiene argumentos y plantilla para no acusar el esfuerzo, pues podría tener a Butterfield, ya recuperado, pero no a Bogris, descarte habitual como lo es Niang en el cuadro bético –Spires seguirá fuera aunque ya está cerca su vuelta a la pista–, y no están teniendo demasiados oportunidades ni Dani Díez ni Álex López.

Frenar a Shermadini será fundamental para contar con alguna opción. El georgiano, sin embargo, es duda tras no jugar el miércoles por precaución ante el VEF Riga, pero viajó con el cuadro tinerfeño y Vidorreta podría forzarlo porque le da mucha importancia a la tercera plaza en la Liga. Es el tercer interior de peso al que se mide el cuadro hispalense tras Tavares y Tomic. El equipo fue capaz de frenar a ambos, pero el MVP del mes de marzo no baja de los 14 puntos en los últimos seis choques. Ndoye tendrá trabajo y deberá defender con cabeza para no cargarse de personales, pero necesitará la ayuda de Jerome Jordan, que va a más en las últimas citas.

Pero no sólo por dentro vive un Tenerife que cuenta también con un Fran Guerra al alza, sino que el equipo más anotador de la Liga (88,1) mantiene un gran equilibrio exterior siendo el mejor en la faceta triplista con más de 11 anotados por encuentro y un 43,1% de efectividad que está muy por encima del 32,6% bético de la mano de los Cavanaugh, Salin y Yusta, además de un Marcelinho que parece no envejecer y es el segundo asistente del campeonato.

En la primera vuelta manejó a su equipo y lo llevó a la victoria aprovechando la feble defensa de Campbell, que ha elevado su nivel de agresividad atrás y de eficacia en el tiro exterior. El duelo entre bases puede ser decisivo y los béticos pueden sacar provecho de su velocidad ante el brasileño y Fitipaldo. Y ante la polivalencia de Doornekamp, Pablo Almazán y Kay deberán estar atentos ante su efectividad en el perímetro (6/8 en triples en el último triunfo ante el Valencia Básket).

Seguir cargando el rebote ofensivo para tener segundas oportunidades y no fallar desde el tiro libre ante un Tenerife que es el mejor en esa faceta serán también factores importantes para llegar con opciones al último cuarto y que ahí luzcan los referentes ofensivos béticos. La necesidad es dar un golpe sobre la mesa en una pelea por la permanencia que se está poniendo muy cara y en la que un resbalón o un triunfo inesperado pueden marcar el futuro de cualquiera de los equipos que pelean por salvar la categoría en estas 10 jornadas que restan.