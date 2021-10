"Preocupados y ocupados" en el Coosur Betis

Se esperaba un punto de inflexión ante el Obradoiro, un triunfo que cortara la racha, la redención tras cinco ridículos y, lejos de ello, llegó la sexta derrota consecutiva de un Coosur Betis que se queda colista en solitario de la Liga Endesa.

Es un momento difícil. Balance de 1-6 y un calendario que, sobre el papel, asusta de partida. No por recibir a rivales de entidad, sino por la sensación de que el conjunto verdiblanco no arranca, sigue encallado en sus problemas (pérdidas, concesión de rebotes y desacierto desde el triple) y todo depende más de sí mismo que del equipo que esté enfrente.

Berdi Pérez, director deportivo, dio la cara y aseguró que "la preocupación es alta y la ocupación también". "Era un partido importante por sumar una victoria y cortar la mala racha y jugar sin tanta presión. Estuvimos a un minuto de tener la opción de ganar y en 53 segundos se nos fue el choque. Pasamos de una situación en la que teníamos el balón nosotros y se le dio la posesión al contrario. En un final tan igualado es un elemento de peso, aunque no justifica el 0-9 encajado al final", indicó el dirigente verdiblanco, que añadió sobre esa polémica acción: "Fue la decisión más rápida que se ha tomado para una lucha. Casi no hubo opción ni a luchar por el balón, que tenía agarrado nuestro jugador. Hay que seguir trabajando para no llegar a estas situaciones”, expresó el astigitano.

"Fue la decisión más rápida que se ha tomado para una lucha; no hubo opción ni a luchar por el balón"

¿Mira al mercado? "La primera y máxima ocupación es centrarnos en los que están y obtener su máximo rendimiento. Son buenos jugadores y por ello hay que sacar más de cada uno", indicó Pérez, que ante la insistencia en la cuestión sobre si perfila algún cambio en la plantilla insistió en que está "ocupado siempre, por si hay alguna lesión o cualquier circunstancia". "Ahora toca seguir trabajando con más concentración y esfuerzo. También con más acierto. En esa línea se está, pero no es suficiente todavía para ganar", explicó el directivo.

CONFIANZA "Son buenos jugadores y lo demostraron en pretemporada, por ello hay que obtener el máximo de cada uno"

POLÉMICA "En un final tan igualado, la acción de la lucha es un elemento de peso, pero hay que evitar llegar a esas situaciones"

En este sentido, el director deportivo bético apuntó que más que señalar a uno u otro jugador "la responsabilidad es del grupo". "La mejora pasa por todos. Nuestro planteamiento es que los que estemos demos la mejor versión", aseguró.

Si Joan Plaza dijo al final de la campaña pasada que había sufrido mucho y que lo pasó muy mal, no está ahora tampoco para tirar cohetes. Sin embargo, la confianza en el técnico sigue intacta en estos momentos, aunque, "como todos, está preocupado y ocupado como gran profesional que es". "Contar con él es valor añadido para un club como el Betis, eso lo tenemos claro", finalizó el protagonista.