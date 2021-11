Berdi Pérez: "El mercado marca la pauta; queríamos gente comprometida"

Han pasado muchas cosas desde que el Coosur Betis perdiese hace 10 días frente al Real Madrid en la última jornada disputada de la Liga Endesa antes del parón por las ventanas FIBA. Se fue, a petición propia, Joan Plaza, cuya marcha se unió a las salidas previas de Carrington y Marko Todorovic tras el choque contra el Tenerife. Llegó Luis Casimiro para tomar el mando del equipo y cayeron dos fichajes de una tacada: Aleksandar Cvetkovic y Eluis Báez. Y todavía habrá más movimientos.

Demasiadas cosas y Berdi Pérez dio cuentas de todas ellas en Radio Marca Sevilla. "Llévamos semanas buscando nuevas incorporaciones, porque entendíamos, entonces junto a Plaza, que había que ir buscando soluciones, pero el mercado no está fácil. Había condicionantes que nos obligaban a ser prudentes. Uno era que en estas ventanas de selecciones Evans podía jugar con Guinea y dejaría de ocupar plaza de extranjero. Hasta que no ocurriese no podíamos tener la garantía de que iba a ocurrir. Ahora que ya ha jugado sabemos que podemos pedir su licencia cotonou", explicó el director deportivo, que espera presentar esta semana la documentación para que el base deje de ocupar ficha de extracomunitario.

Los fichajes que entonces reclamaba Plaza han llegado, pero el punto de fricción estribaba en lo que quería el entrenador y lo que podía el club. "No es un tema exclusivo económico. Si no de estar compitiendo en Europa o no. Hay jugadores que al margen de la cuestión económica miran también las competiciones europeas y eso no suma para el Betis. A veces no llegas ni hablar del tema económico por ese motivo", explicó el directivo.

Sobre la llegada de Cvetkovic y Báez apuntó: "Lo más importante que buscábamos era gente que quiera venir y que estuviese dentro de los parámetros deportivos y económicos de la entidad. Se dan con ellos todas las circunstancias y además conocen la liga y su adaptación será más rápida, porque están acostumbrados a estar equipos en los que hay que estar remando a contracorriente poniendo un plus de energía, esfuerzo y colectividad. Hay veces que los equipos no se hacen tanto con estrellas, que ayuda, sino con gente con un alto nivel de compromiso, ambición... Eso es importante para superar los momentos difíciles que hay en una liga tan complicada como es la ACB".

Sin embargo, más allá de las llegadas Berdi Pérez insistió en que es vital "sacar el 101% del rendimiento de todos los que están". "Lo más importante es que de los que tenemos, que son muchos y buenos, hay que sacar el máximo y a partir de ahí cualquiera que venga será para sumar, como complemento, porque el equipo tiene ya cierta solidez y falta obtener lo máximo de todos los jugadores".

No descartó el ecijano nuevas incorporaciones, aunque eso "lo marcará el mercado". "Lo que permite el cambio de condición de Evans es que el abanico de elección de futuribles no dependa de su pasaporte. Hay muchos equipos en Europa buscando jugadores y los buenos están con contrato. Las opciones son jugadores sin contrato o que viene de una lesión o que no están rindiendo en sus clubes, así que no es fácil encontrar jugadores. El mercado es cambiante y puede ser que esta semana no haya jugadores y la siguiente sí. Las ventanas FIBA era un momento de más movimiento, como la de Euroliga a partir del 16 de diciembre. Tanto Báez como Cvetkovic van a ayudar al grupo, harán de pegamento, pero tenemos que tener claro que contamos con jugadores de nivel y hay que conseguir el máximo de su capacidad", insistió Pérez.

Cuestionado por el veterano Báez apuntó: "La edad es importante, pero más lo es su mentalidad y físico. Ya quisiera haber estado yo con 25 años como está hoy Báez. Viene de jugar liga en República Dominicana 20 minutos de media. Es un excelente profesional al que conozco de hace muchos años y conoce el oficio del baloncesto. Tener un ejemplo en el campo a la hora de entrenar, en el vestuario..., es un privilegio al que hay que sacarle rentabilidad. Es un jugador ambicioso que quiere estar aquí, que le gusta esto y que dónde está quiere ganar".

Por último Pérez lamentó que hasta este miércoles, "si llega Evans", Casimiro no contará con todos los jugadores a su disposición por el regreso de los internacionales y espera "tener al menos tres o cuatro días para entrenar todos juntos". "Llegarán cansados de los viajes, de los minutos que han jugado..., y eso no ayuda", señaló, al tiempo que animó a la afición a acudir al encuentro del domingo ante el Unicaja (12:30) para apoyar al equipo.