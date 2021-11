Berdi, sobre Plaza: "Lo importante es querer estar y lo más honesto es que nos desvinculemos"

El director deportivo del Coosur Betis, Berdi Pérez, en la presentación de Luis Casimiro como nuevo entrenador, ha expresado su versión sobre la salida de Joan Plaza, además de otros asuntos como el hecho de acudir al mercado.

Salida de Joan Plaza

La desvinculación es solicitada por el entrenador. El club, frente a esa petición, valora la opción y si no quiere seguir se buscan las facilidades para que un entrenador que no quiere estar pueda cumplir su deseo. Su salida me la comunica su agente y al siguiente día me siento con Joan para confirmar si es así. El argumento es que vamos a diferentes velocidades entre lo que él cree y lo que puede dar el club. Lo importante es querer estar y lo más honesto es que nos desvinculemos. Dentro de una situación sobrevenida, encontrar en el mercado a un entrenador como Casimiro es positivo, porque si no hubiéramos tenido un problema.

El argumento de Plaza sobre que el club no iba de la mano con él

"No merece opinión. Es la suya. Lo que sí digo es lo que vivo día a día. La total exigencia de todo el club y la búsqueda de soluciones, días y semanas para intentar conseguir ganar partidos. Aquí la exigencia es máxima y por eso estaba Plaza. Yo, ahora Casimiro y el club estamos en permanente trabajo".

Fichajes

"Cualquier posibilidad pasaba porque algún jugador pudiese desvinculare, como ha pasado con Todorovic y Carrington. Eso nos libera de una cantidad de dinero que nos permite salir al exterior. Llevamos semanas trabajando para ver qué jugador podíamos incorporar si alguno podía salir. Algún jugador intentado prefería jugar en Euroliga. El club se ha esforzado y lo seguirá haciendo".

Exigencia

"Aquí en este club estamos con la exigencia máxima, intentando tener al mejor equipo posible dentro de nuestras posibilidades. Todos estamos con una autoexigencia y seguro que no hay nadie que nos supere. Estamos con todo con un nivel de profesionalidad y exigencia muy alto. Llevamos dos victorias con el equipo que se ha podido confeccionar y nuestra exigencia es sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores. Estamos desde hace varias semanas buscando jugadores".

¿Plaza a Burgos?

"No sé cuál puede ser el futuro de Joan Plaza. No sé donde va a estar. Veo difícil que se pueda dar esa situación de que podamos enfrentarnos en esas fechas (28 de diciembre)".